شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم النجمة سوسن بدر بحفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى، فى دورتها السابعة، "نفرتيتى الفن" النجمة القديرة سوسن بدر، لتكريمها عن مسيرتها الفنية الحافلة ومحطاتها الثرية بين المسرح والتلفزيون والسينما، وذلك خلال حفل افتتاح المهرجان المقرر انطلاقه في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر الجاري، في مدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

يذكر أن الفنانة سوسن بدر شاركت في العديد من الأعمال المسرحية، منها "الصعايدة وصلوا"، "ليلة القبض على بابا"، و"طقوس الإشارات والتحولات "، و"لعبة الحب والجنان"، و"ثورة الشطرنج"، وغيرها من الأعمال المسرحية خلال مسيرتها الفنية.

وقال الفنان مازن الغرباوى رئيس ومؤسس المهرجان: أن الفنانة القديرة سوسن بدر، هى واحدة من أهم الفنانات المصريات، والتى تعتبر أيقونة فنية، ونسعد بتكريمها فى الدورة السابعة والإحتفاء بها، حيث بدأت حياتها الفنية عقب تخرجها من المعهد العالي للفنون المسرحية، وبجانب أعمالها المسرحية، شاركت فى العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، منها أفلامها "الأبواب المغلقة"، و"شمس الزناتي"، و"قص ولزق"، و"أسرار البنات"، و"حب البنات"، و"مافيش غير كده"، ومن أعمالها التلفزيونية "حديث الصباح والمساء"، و"لحظات حرجة"، و"أصحاب المقام الرفيع"، و"الشارد"، و"العطار والسبع بنات".

يذكر أن المهرجان يرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وستنطلق الدورة السابعة من المهرجان يوم 25 نوفمبر 2022 مدينة شرم الشيخ وتنتهي يوم 30 من نفس الشهر.