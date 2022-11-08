شكرا لقرائتكم خبر عن رزان مغربى: مش بشوف ابنى وعايشة فى الكواليس بسبب "الضاحك الباكي والبارون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الفنانة رزان مغربى تصوير أعمالها الدرامية حيث تصورعملين في وقت واحد العمل الأول هو مسلسل "الضاحك الباكي التي تجسد فيه دور بديعة مصابنى ويعرض حاليا، والمسلسل الثانى هو مسلسل " عودة البارون"

وفى تصريح خاص قالت رزان: أعمل ليلا ونهارا فى المسلسلين لدرجة انها لا ترى ابنها ولا تستطيع الذهاب الى منزلها فهى تعيش هذه الايام حسب تصريحها مابين العملين

وأعربت النجمة اللبنانية رزان مغربي، عن سعادتها بالمشاركة في بطولة مسلسل "الضاحك الباكي" وتقديم شخصية الراقصة والفنانة بديعة مصابني، حيث يتناول المسلسل حياة نجيب الريحاني بداية من ميلاده نهاية القرن 19 منذ عام 1892 وحتى خمسين عاماً في عام 1949 وعن قصص الفن والمسرح وحكايات عن الراحل في تلك الحقبة الزمنية المهمة.

مسلسل "الضاحك الباكى" يتناول سيرة الفنان الراحل نجيب الريحانى، حيث يجسد عمرو عبد الجليل شخصية نجيب الريحانى، وفردوس عبد الحميد بدور والدته لطيفة بُحلُق، فيما تجسد رزان مغربى شخصية بديعة مصابنى التي تزوجها الريحانى واستمرت زيجتهما 24 عامًا قبل أن ينفصلا، ويجسد الفنان محمد سليمان (استيفان روستى)، مؤمن نور (توفيق ريحانة) شقيق نجيب الريحانى،

بينما يجسد ياسر الطوبجى يجسد دور الكاتب (بديع خيرى) الذى يعد أشهر كُتاب الزجل والشعر والمسرحيات في بدايات القرن الماضي، وأحد رواد المسرح والطرب، حيث شكل ثنائيا فنيا مع نجيب الريحاني على خشبة المسرح وشاشة السينما، ومع سيد درويش الذى يجسد دوره المطرب مصطفى شوقى، فيما يقدم الفنان رامى الطمبارى (عزيز عيد) أحد رواد فن المسرح المصري، ويجسد محمد صلاح آدم دور (يوسف ريحانة) الشقيق الثانى لنجيب الريحانى، بينما تجسد دارين حداد شخصية فيكتورين الزوجة الأخيرة لنجيب الريحانى

مسلسل "الضاحك الباكى" تأليف محمد الغيطى، إخراج محمد فاضل، بطولة عمرو عبد الجليل، فردوس عبد الحميد، رزان مغربى، محمد سليمان، مصطفى شوقى، مؤمن نور، ياسر الطوبجى، رامى الطومبارى، هاجر الشرنوبى، سيد الرومى، محمد صلاح آدم، الطفل زياد الشرقاوى، المطربة صولا عمر، إسماعيل فرغلى، عزت زين، أسامة عبد الله، الفنان العراقى باسل قهار، الفنانة الروسية يانا جمال، الفنانة الجزائرية مريم حليم.