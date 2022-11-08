كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 05:43 مساءً - أعربت شام الذهبي عن حبها الكبير وتقديرها لوالدتها الفنانة السورية أصالة في تصرف جديد منها . حيث قامت بتغيير اسمها في “بايو” حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام إلى (شام بنت أصالة الذهبي) . وشاركت أصالة صورة عبر حسابها على انستجرام من خلال خاصية الاستوري من حساب ابنتها شام توثيقا لما قامت به الأخيرة . وعلقت أصالة على تغيير ابنتها لإسمها بإضافة اسم والدتها قائلة: “شام روح أصالة ونور عيونها” .

كانت هذه تفاصيل خبر شام الذهبي تفاجئ متابعيها بتغيير اسمها على انستجرام لهذا الإسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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