شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق ينتهى من تسجيل أغنية جديدة بتوقيع عزيز الشافعى وأحمد عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان إيهاب توفيق من تسجيل أحدث أغانيه التى يتعاون فيها للمرة الثانية على التوالي مع الملحن عزيز الشافعى بعد نجاح أغنية " ليكى عندى " التي طرحها مؤخرا والأغنية الجديدة توزيع أحمد عادل.

وكان المطرب إيهاب توفيق، قد طرح أحدث أغنياته التي تحمل اسم "ليكى عندى"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وباقى منصات مواقع التواصل الإجتماعى، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع وسام عبد المنعم.

أغنية "ليكى عندى" هي الأغنية الثانية للفنان إيهاب توفيق فى أقل من شهر حيث طرح مؤخرا أغنية "باشا"، والتى تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، حيث يتماشى إيقاعها مع أجواء الصيف من ناحية اللحن والتوزيع الموسيقى.

"باشا" تم تصويرها فى دبى، ومن إخراج عادل سرحان، وكلمات محمد شكرى وألحان بينو وتوزيع مانسى.

وكان الفنان إيهاب توفيق قد أحيا حفلا غنائيا في لبنان، وقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن بمناسبة الصيف.