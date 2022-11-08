شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تطرح برومو أغنية "مربوحة" وتهديها للمنتخبات العربية فى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة التونسية لطيفة لطرح أحدث أعمالها الغنائية، وهي أغنية "مربوحة" التي تغنيها للمنتخبات العربية المشاركة في بطولة كأس العالم 2022، والتى تنطلق يوم 20 نوفمبر الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث صورت لطيفة الأغنية على الفيديو كليب، تمهيدا لإذاعتها خلال الأيام القليلة القادمة، قبل انطلاق البطولة،

وروجت لطيفة للأغنية من خلال طرح برومو قصير على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، بشكل رياضي يتناسب مع الأغنية، وارتدت ألوان مبهجة وملابس رياضية، تتلائم مع الحدث الرياضي العالمي الذي أعدت الأغنية خصيصا من أجله، وكتبت لطيفة على البرومو : "مربوحة‬⁩ وانشالله انشالله يالعالي ‏مولانا يا الله معانا يا ربي، مربوحة‬⁩ لكل المنتخبات العربية اللي أملنا فيهم كبير، تونس‬⁩ ، السعودية‬⁩، المغرب‬⁩، قطر‬⁩، ربنا يوفقكم و ألف مبروك لقطر كأس العالم، وكلنا منتظرين عشان نعيش أحلى لحظات تفرحنا وتسعدنا في تاريخ العالم العربي".

وتقول النجمة لطيفة في تصريحات صحفية أن أغنية "مربوحة" تم إعدادها خصيصا من أجل بطولة كأس العالم، و هي مهداة للمنتخبات العربية المشاركة في البطولة، موضحة أن الأغنية تحتوي على موسيقى عالمية وتوزيع عالمي، إضافة إلى تقنيات عالمية في تصوير الكليب، بما يتناسب مع حجم الحدث الذي أعدت الأغنية من أجله.

أضافت لطيفة أنها فور طرح البرومو، تلقت ردود فعل إيجابية كثيرة من الجمهور العربي، حتى في الدول الغير مشاركة في كأس العالم، مؤكدة أن كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى حول العالم والأكثر انتشارا، وهو ما جعلها تقرر أن تقدم الأغنية لجمهور كرة القدم حول العالم بأكمله، وبالأخص الجمهور العربي الذي تتحدث الأغنية بلهجته، وقالت : "نقدم أغنية بمواصفات عالمية تمثل الجمهور العربي وتعبر عنهم في الحدث الرياضى الأبرز عالميا".

أغنية "مربوحة" كلمات وألحان حمدي المهيري، وإخراج شريف ترحيمي، الذي قام بتصويرها في دبي خلال الأيام الماضية.