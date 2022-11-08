شكرا لقرائتكم خبر عن كريس إيفانز يفوز بلقب أكثر الرجال جاذبية ويعلق: والدتى ستحتفل بهذا اللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الممثل كريس إيفانز " Captain America" على لقب أكثر الرجال جاذبية للعام الحالي، من قبل مجلة People، حيث كشف الغلاف عن الأمر، النجم البالغ من العمر 41 عامًا حصل على التاج من بطل العام الماضي وزميله من سلسلة أفلام مارفل Avengers، بول رود.



كريس إيفانز

وكانت قد ترددت شائعات عن فوز إيفانز باللقب العام الماضي قبل الإعلان رسميًا عن رود الذى فاجأ العديد من المعجبين.

وصرح إيفانز لـ مجلة نجم "" People قائلا:" أنا أتوقع أن من أصدقائى المقربين أن يضايقوننى بسبب هذا اللقب، بينما ستحتفل والدتى بـ هذا اللقب".

وأكمل إيفانز حديثه مازحا مع مجلة People قائلا:"أشعر أن اللقب سيكون نقطة تنمر، ولكن أمي ستكون سعيدة للغاية، إنها فخورة بكل ما أفعله وهذا شيء يمكنها التباهي به."

اشتهر إيفانز بـ شخصية Captain America ، ولكن لعب إيفانز دور الشرير في فيلم The Gray Man، وحاليا يعمل الثنائى دوين جونسون وكريس إيفانز على فيلمهما المنتظر طرحه في عيد الميلاد مع بداية عام 2023، وهو الفيلم الذى يحمل اسم Red One والذى يصوره حاليًا في أتلانتا بجورجيا.