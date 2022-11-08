شكرا لقرائتكم خبر عن صناع "خمس جولات" ينتهون من تصوير الفيلم ويدخل مرحلة المونتاج.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى صناع فيلم "خمس جولات" من تصويره العمل بالكامل، ودخوله مرحلة المونتاج والمكساج استعدادًا لطرحه خلال الفترة المقبلة.

وشاركت الفنانة عايدة الأيوبي في فيلم خمس جولات، لأول مرة في حياتها الفنية بعد تاريخ حافل في مسيرتها الغنائية، مشيرة إلى إنها وجدت في خمس جولات ما كانت تحلم به في عالم التمثيل.

ويعتمد الفيلم السينمائي على المشاركة الشبابية حيث يشارك في بطولة الفيلم بجوار ماجد المصري كل من: آدم الشرقاوى ونورالنبوي، مصطفى درويش، وداليا شوقي، عايدة الأيوبي، ومطرب الراب آر سينك، ومجموعة كبيرة من النجوم الشباب، الفيلم من تأليف محمد عبدالمعطى، وإخراج مازن أشرف.

ويعد فيلم خمس جولات، أول فيلم مصري يناقش رياضة MMA، ورحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مغنيي الراب وتفاصيل "الراب باتلز" والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.

الفيلم يسجل التجربة السينمائية الأولى للفنان الشاب آدم الشرقاوى في مصر، وذلك بعد ظهوره للمرة الأولى في الدراما المصرية خلال مسلسل "لعبة نيوتن" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021 مع منى زكى، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد وتأليف وإخراج تامر محسن، إضافة إلى مشاركته في أكثر من عمل بأمريكا.

نفس الأمر بالنسبة للفنان الشاب نور النبوى الذى يخوض تجربته السينمائية الأولى، بعد ظهوره خلال العامين الآخرين، حيث شارك فى حلقة من حلقات مسلسل "الاختيار 2" رمضان 2021، وبعدها في مسلسل "نقل عام" مع محمود حميدة، وتألق في رمضان الماضى خلال مسلسل "راجعين يا هوى" مع والده خالد النبوى، ونور، وهنا شيحة، ووفاء عامر، وأنوشكا، جمال، عدد من الفنانين، إخراج محمد سلامة.