شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق شريف رمزى يخضع لعملية جراحية ثانية.. ودنيا سمير غانم تدعو له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع صلاح شقيق الفنان شريف رمزى، لعملية جراحية ثانية اليوم الثلاثاء، وقد أجرى العملية الأولى في شهر أكتوبر الماضى، وطالبت ريهام أيمن من متابعيه عبر حسابها على موقع إنستجرام بالدعاء، من أجل شقيق زوجها، وكتبت قائلة:" صلاح هيعمل النهارده عملية كبيرة أرجو الدعاء له فضلاً و ليس أمراً أن تتم العملية علي خير إن شاء الله يا رب أمين"، ودعت له النجمة دنيا سمير غانم بالشفاء العاجل، وقالت:" ربنا يشفيه يا رب و يقومه بالسلامة".



ريهام أيمن

وكان الفنان شريف رمزى، كشف عن تعرض شقيقه لأزمة صحية، وقال فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، شقيقى صلاح متواجد فى المستشفى منذ أيام لكن تطورات حالته الصحية النهارة غير جيدة، وحالته الصحية حرجة جدا وذلك نتيجة التهاب فى أنسجة المخ أدخلته فى غيبوبة والوضع لا يسمح بإجراء أى عملية جراحية فى الوقت الحالى، وأرجو من الجمهور الدعاء له بالشفاء العاجل.

يذكر أن آخر أعمال الفنان شريف رمزى، مسلسل "واكلينها والعة" الذى شارك فى بطولته مى سليم، إنجى وجدان، خالد عليش، ياسر الطوبجى، الفنان أحمد حلمى وإيهاب السرجانى، وتأليف ورشة كتابة تحت إشراف تامر عبد الحميد، ومن إخراج تغريد العصفورى ومارى بادير، مع ظهور مجموعة كبيرة من النجوم كضيوف شرف منهم، محمد فؤاد، فيفى عبده، هشام عباس، حسن الرداد، آيتن عامر، مى كساب، نيكول سابا، مصطفى قمر، حمدى الميرغنى، أكرم حسنى، دلال عبد العزيز، أمير كرارة، أحمد فتحى، هانى رمزى، رانيا يوسف، مى سليم، سامح حسين وأحمد السعدنى.