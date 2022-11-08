شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا: قمة المناخ عمل مشرف وضخم ومشاركتى شرف كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة الكبيرة يسرا لـ الخليج 365 تعليقا على مشاركتها في الفيلم التسجيلي الذي عرض في الجلسة الافتتاحية واستعرض أبرز التغيرات المناخية حول العالم، إنها فخورة جدا بالمشاركة وسعيدة بها وتعتبرها شرف كبير أن تشارك في حدث مهم مثل قمة المناخ وفي عمل بهذه الجودة والقيمة.

وعبرت يسرا عن فخرها بمصر وأهل بلدها المصريين، مؤكدا أن قمة المناخ عمل مشرف وضخم وفي مدينة السلام شرم الشيخ ورسالة للعالم كله من قلب مصر.

وأشاد عدد من المنظمين وممثلي الأمم المتحدة والحاضرين لقمة المناخ COP 27 بالفيلم التسجيلي الذي عرض في الجلسة الافتتاحية واستعرض أبرز التغيرات المناخية حول العالم، من إنتاج شركة المتحدة للخدمات الإعلامية .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من الفيلم التسجيلي واشادوا بجودته وقدرته على تسليط الضوء على قضية التغير المناخي بوجه نظر سينمائية واستعرض الفيلم التسجيلي الذي وصلت مدته لـ 15 دقيقة ، التحديات التي واجهها العالم خلال الفترة الماضية أثر التغير المناخي من خلال الاستعانة بمشاهد لقطات حقيقية وواقعية عكست معاناة العالم مع التغيرات المناخية وما يترتب عليها من كوارث وأزمات بيئية.

وشاركت الفنانة الكبيرة يسرا في الفيلم التسجيلي للتغيرات المناخية باللغة الانجليزية بجانب الفنان أحمد أمين وهو من إخراج مروان حامد.

ورصد الفيلم التسجيلي قضية تغير المناخ منذ فجر التاريخ حيث كانت الحضارة الفرعونية أولى الحضارات التي عانت من تغير الأحوال الجوية والذي أثر بالسلب على المحاصيل الزراعية وموارد الحياة خلال هذه الحقبة الزمنية وبعد مرور آلاف السنين يتجدد المشهد من خلال وقوع الكثير من الكوارث طبيعية ، كما يستعرض الفيلم الاسباب التي ادت الى حدوث تغير مناخي في العالم.