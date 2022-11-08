شكرا لقرائتكم خبر عن بيومي فؤاد: فيلم "مغامرات كوكو" يحمل أفكارًا غير مألوفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان بيومي فؤاد عن سعادته بتجربته الجديدة في فيلم " مغامرات كوكو "، المقرر عرضه قريبا ، مشيرا إلى أن الفيلم يحمل مغامرات وأفكارا جديدة غير مألوفة للجمهور.

وقال فؤاد في تصريح صحفي - اليوم الثلاثاء - إن تقديم دور مختلف هو السبب الحقيقي في موافقته على الفيلم، خصوصا أنه أعجب كثيرا بسيناريو العمل، لأن أهم ما يجذبه للعمل في العادة هو الورق.

وأوضح أنه يجسد دور شخصية كامل دكتور بيطرى محب للحيوانات، وتشهد الأحداث مفارقات كوميدية ، متمنيا أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور عند طرحه بدور العرض السينمائية.

وكان فؤاد قد نشر - عبر حسابه بموقع "إنستجرام" - بوسترا ترويجيا للفيلم، ظهر فيه منفردا وبجواره كلب وكتب:" مغامرات كوكو قريبا .. دعواتكم ".

ويناقش الفيلم قضية الرفق بالحيوان، من خلال صراع الخير والشر، ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل مستشفى للطب البيطري، حيث يمتلك المستشفى الدكتور فوزي (خالد الصاوى)، فيما يدخل معه في عداء كوكو الذي يجسد دوره بيومي فؤاد، فيما تظهر شيرين رضا بشخصية طبيبة بيطرية وعالمة.

يشارك في بطولة الفيلم : خالد الصاوى، شيرين رضا، إيهاب فهمي، أوس أوس، منة فضالي، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، سيناريو وحوار إيهاب نصار ، وإخراج إسماعيل فاروق .