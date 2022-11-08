شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال جماهيري كبير على العرض المصرى "ليلة القتلة " بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح أن عرض " ليلة القتلة" من إنتاج الفرقة، والذي يمثل مصر ضمن فعاليات مهرجان الأردن المسرحي في دورته ال 29، أن العرض شهد اقبالا جماهيريا كثيفا من جمهور الأردن، حيث قُدم العرض مساء أمس الاثنين على المسرح الدائري بعمان لمرتين في تمام السادسة و الثامنة مساء، و لاقي استحسان و قبول الجمهور بشكل مبهر .

يذكر ان عرض " ليلة القتلة " تأليف خوزيه تريانا، تمثيل نشوى إسماعيل ، إميل شوقي، مروج ، ياسر مجاهد، لمياء جعفر، شيماء يسري ، ترجمة فتحي العشري، أشعار عوض بدوي، موسيقى و ألحان محمد حمدي رؤوف، ديكور و أزياء سماح نبيل، تصميم إضاءة ابراهيم الفرن ، إخراج صبحي يوسف .