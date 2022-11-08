شكرا لقرائتكم خبر عن ياسين التهامي يحيى ليلة مولد الإمام الرفاعى بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا عميد المنشدين الشيخ ياسين التهامى، ليلة مولد الإمام الرفاعى، التى نظمها أبناء الطريقة الرفاعية، بحضور شيخها الشريف طارق ياسين الرفاعي، أمس الاثنين، بقرية العطوانى مركز إدفو بمحافظة أسوان.

بدأ الاحتفال بتلاوة ماتيسر من القرآن الكريم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد المجيد، أعقبها كلمة للعالم الأزهري محمود يوسف، والشيخ يحيى القويضي وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية، حول حب الوطن ومكانته وقدسية الدفاع عنه، ورفض أي محاولات لتهديده، ودورالطرق الصوفية في الدفاع عن أوطانهم ضد الدعوات والأفكار الهدامة للأوطان.

واختتم عميد المنشدين والمداحين الشيخ ياسين التهامي، الليلة بالإنشاد الدينى فى حب الله وطاعته والمديح النبوى، وعاش الحضور فى ساعات روحانية أضاءت القلوب والوجدان .



جانب من الحضور