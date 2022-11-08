شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أمين عن قمة المناخ: المشاركة فى حدث على هذا المستوى شرف لى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان أحمد أمين عن سعادته البالغة بالمشاركة في الفيلم التسجيلي "تغير المناخ يغيرنا جميعا" الذي عرض خلال مؤتمر المناخ cop 27، والذي يتحدث عن تأثير التغيرات المناخية على حياة البشرية حول العالم خلال السنوات السابقة.

وقال أحمد أمين في تصريح خاص لـ ”الخليج 365”: "المشاركة في حدث على هذا المستوى شرف لي"، كما أشار أنه تم ترشيحه للمشاركة في الفيلم التسجيلي عن طريق محمد السعدي عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومخرج الفيلم مروان حامد، .. وسعدت جدا بالتعاون معهما".

ورصد الفيلم التسجيلي قضية تغير المناخ منذ فجر التاريخ حيث كانت الحضارة الفرعونية أولى الحضارات التي عانت من تغير الأحوال الجوية والذي أثر بالسلب على المحاصيل الزراعية وموارد الحياة خلال هذه الحقبة الزمنية وبعد مرور آلاف السنين يتجدد المشهد من خلال وقوع الكثير من الكوارث طبيعية ، كما يستعرض الفيلم الاسباب التي ادت الى حدوث تغير مناخي في العالم.

كما شاركت الفنانة الكبيرة يسرا بصوتها في الفيلم التسجيلي الخاص بتغير المناخ، وكتبت عبر حسابها على "انستجرام": " فخورة جدا بمشاركتي الصوتية في الفيلم التسجيلي "تغير المناخ يغيرنا جميعًا" من إخراج مروان حامد.. مؤتمر المناخ هو أهم حدث عالمي تستضيفه مصر حاليًا في شرم الشيخ.