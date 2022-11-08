شكرا لقرائتكم خبر عن فيدرا خارج الموسم الثانى من مسلسل "وسط البلد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذرت الفنانة فيدرا عن المشاركة في الموسم الثانى من مسلسل "وسط البلد" الذى يعد أول سوب أوبرا في مصر والذى يصل عدد حلقاته إلى 192 حلقة، وذلك رقم تلقيها ردود أفعال كبيرة حول دورها فى العمل، إلا أنها لم تستطع التواجد في الموسم الثانى بسبب ارتباطها بأكثر من عمل خلال الفترة المقبلة.

مسلسل "وسط البلد" يقوم ببطولته عدد كبير من الفنانين منهم جمال عبد الناصر، فيدرا سميره عبدالعزيز، ناصر سيف، سماح السعيد، عصام السقا، سمر علام، سلمى غريب، وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن فريق كتابة يضم شادي أسعد، شريف يسري، خالد أبو بكر، إبراهيم ربيع، مينا بباوي، عمر الشحّات، أكرم يحيى، تحت إشراف أمين جمال، ووتولى المُخرج أحمد شفيق الإشراف على فريق الإخراج محمد أسامة وأحمد عبد الله صالح.

وفى سياق آخر تواصل فيدر تصوير مشاهدها الأخيرة في مسلسل "ايجار قديم" بالتزامن مع عرضه على قناة ON حيث انطلق العمل يوم 29 أكتوبر الماضى، ويشارك في بطولته شريف منير، فيدرا، محمد الشرنوبي، صلاح عبدالله، هشام إسماعيل، حازم سمير، رحمة حسن، ميمي جمال، إلهام وجدى، بسمة داود،علاء زينهم، صبرى عبد المنعم، وتأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبو ذكرى