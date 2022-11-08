شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام تطرقت للرئيس الأمريكى جون كينيدى فى ذكرى انتخابه رئيسًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الثلاثاء الـ8 من نوفمبر مع ذكرى انتخاب جون كينيدي رئيسًا للولايات المتحدة، وهو الرئيس الذى لا يزال اسمه محفوراً بالذاكرة نظراً لما حدث طوال فترة ولايته من أحداث سواء على صعيد الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي آنذاك، أو ما عرف بأزمة الصواريخ الكوبية التي هددت الولايات المتحدة وقتها حينما استيقظ العالم ليجد أمريكا مهددة بصواريخ على حدودها.

بالإضافة لأبرز الأحداث التي وصلت لذروتها، والممثلة في مقتله أثناء توليه رئاسة أمريكا، في واحد من أهم ألغاز القرن العشرين، التي لا يزال العالم يبحث عن إجابة لها، إذ أن الفاعل إلى الآن مجهول بين روايات عديدة، وقصص حاولت السينما العالمية التطرق لها، مثلما يظهر في السطور التالية.



جون كينيدى

JFK

أول تلك الأعمال هو فيلم "JFK" الذى يعتبر اسمه بمثابة اختصار للأحرف الأولي من اسم الرئيس الأمريكي كنيدي عام 1991 وهو من تأليف وإخراج أوليفر ستون، وبطولة كيفين كوستنر وسيسي سباسيك، وحقق الفيلم جائزة الأوسكار لأفضل تصوير سينمائي.

يتطرق الفيلم إلى الحياة الشخصية للرئيس الراحل جون كينيدي، بالإضافة إلى أهم الأحداث السياسية التي حدثت بعهده مثل أزمة صواريخ كوبا، وإدارته للعلاقات مع السوفييت أثناء الحرب الباردة.

Thirteen Days

فيلم آخر نتطرق له، وقد صدر عام 2000، بطولة كيفين كوستنر وبروس جيرنود، وأخرجه روجر دونالدسون، وحقق الفيلم جائزة ستالايت لأفضل مونتاج.

يتطرق الفيلم إلى أزمة الصواريخ الكوبية التي وضعها الاتحاد السوفيتي في الستينات، والتي رأت الولايات المتحدة الأمريكية أنها تمثل تهديدا مباشرا لأمنها، وتدور أحداث الفيلم 13 يوما، داخل البيت الأبيض بين الرئيس ومستشاريه لبحث الحل المناسب لتلك الأزمة التي أحدثت صخباً عالمياً كبيراً.

Parkland

ثالث فيلم هو Parkland والذى عرض في 2013 وأنتجه النجم الكبير توم هانكس، وإخراج وتأليف بيتر لانديسمان، وبطولة النجمين زاك إيفرون وجاكي ويفر.

والذى يسلط الضوء من زاوية أخرى على اغتيال كينيدي من خلال مستشفى باركلاند الذى انتقل لها بعد اطلاق الرصاص عليه وتوفى فيها، حيث تنطلق الأحداث من المستشفى، وما نتج عن ذلك من أمور عديدة.