شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين ويحيى الفخرانى من أعلى نقطة في مدينة نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة إلهام شاهين، جمهورها عبر حسابها على إنستجرام، بصور من جولاتها في أمريكا، بعد المشاركة فى المهرجان المصرى الأمريكى للسينما والفنون، وانطلق حفل افتتاحه الجمعة الماضية بمشاركة 22 دولة و350 فيلما.

وظهرت إلهام شاهين، في الصور برفقه النجم يحيى الفخرانى، وكتبت إلهام على الصور التي نشرتها، قائلة:" من أعلى نقطة في نيويورك".









وحصدت النجمة إلهام شاهين، الشهر الماضى، جائزة تميز عن دورها في مسلسل "بطلوع الروح"، من مهرجان "موريكس دور" في دورته الـ 22 والذى يحمل عنوان "انهض يا لبنان"، وذهبت جائزة أفضل مسلسل عربي للعام لمسلسل "بطلوع الروح".

جدير بالذكر أن عددا كبيرا من نجوم الفن قاموا بدعم الفنانة الكبيرة إلهام شاهين عقب تصريحاتها الأخيرة بإعلانها تبرعها بأعضاء جسدها السليمة بعد وفاتها، لتخفيف الألم عن الآخرين ، فكتبت النجمة سوسن بدر، قائلة : "ربنا يجعله فى ميزان حسناتك ويراضيكى حبيبتي"، وقالت الفنانة إيمان العاصى: "حبيبتي انتي دائمًا سباقة للخير والحب ربنا يديكي العمر الطويل يارب بحبك يا إيلي"،كما أبدي كل من ظافر العابدين ورانيا يوسف وكندة علوش وجومانا مراد وأروى جودة وأحمد زاهر وسلمى أبو ضيف وديانا هشام، إعجابهم بالفكرة وعلقوا بإيموجى قلوب حمراء على فيديو إلهام شاهين.