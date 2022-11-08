شكرا لقرائتكم خبر عن ريهانا تعود لأول مرة منذ 5سنوات لقائمة Billboard Hot 100 بأغنيتها Lift Me Up والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت النجمة العالمية ريهانا، أخيرًا إلى قائمة Billboard Hot 100 لأول مرة منذ أكثر من خمس سنوات، بأغنيتها الجديدة Lift Me Up، والأغنية التي ظهرت في الموسيقى التصويرية لفيلم Marvel الذي طال انتظاره Black Panther: Wakanda Forever - وظهرت الأغنية لأول مرة في المرتبة الثانية على القائمة الفردية لأسبوع التتبع الذي يمتد من 28 أكتوبر إلى 3 نوفمبر، عبر Billboard.

كانت هذه هي المرة الأولى التي تتصدر فيها ريهانا القائمة الفردية منذ ظهورها في بأغنية DJ Khaled لعام 2017 مع برايسون تيلر ، على الرغم من أنها لم تستطع أن تتفوق على تايلور سويفت ، التي ظلت في المركز الأول للأسبوع الثاني على التوالي.

وعلي جانب آخر، أكد تقرير جديد - فى وقت سابق - أنه من المقرر ظهور النجم العالمي جوني ديب، ضيفًا فى عرض أزياء ريهانا الرابع Savage X Fenty المرتقب بشدة، حيث سيظهر الممثل البالغ من العمر 59 عامًا، كضيف مفاجئ في عرض Savage X Fenty Vol 4، والذى يعرض لأول مرة على Amazon Prime Video في غدا 9 نوفمبر الجارى، وفقًا للتقارير.

وأخبرت مصادر الإنتاج موقع TMZ أن جوني لن ينطلق إلى المدرج، لكنه سيكون بطل العرض، وبحسب ما ورد قام جوني بالفعل بتصوير الجزء الخاص به في العرض، ويقال إنه وريهانا، 34 عامًا، متحمسان جدًا للتعاون.

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن النجمة ريهانا، تعود إلى خشبة المسرح فى عرض Super Bowl بين الشوطين فى فبراير المقبل، حيث أعلنت Apple Music الراعى الرئيسى للحدث، الذى يجتذب جمهورًا هائلاً كل عام عن هذا النبأ من خلال تغريده تظهر فيها صورة يد مغنية "Umbrella" و"Diamonds" وهى تحمل كرة، كما نشرت ريهانا، فى تغريدة أخرى، نفس الصورة، وذلك وفقًا لما نقله موقع "geo".

يأتى هذا فيما تركّز مغنية باربادوس، منذ سنوات على نشاطات تجارية خارج إطار الموسيقى، لتكرس نفسها خصوصًا لعلامتها التجارية لمستحضرات التجميل "فينتى"، وأصبحت ريهانا التى خاضت أيضًا غمار الموضة بنجاح، مليارديرة إثر توظيفها الشهرة التى اكتسبتها فى مجال الفن لإطلاق ماركات للملابس الداخلية والماكياج والأزياء.