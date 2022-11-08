"كوسة".. هنيدي يعلق على فوز كريس إيفانز بـ لقب الرجل الأكثر جاذبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علق الفنان محمد هنيدي على فوز الممثل الأمريكي كريس إيفانز بلقب "الرجل الأكثر جاذبية" على قيد الحياة لعام 2022.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ "screen mix"، صورة كريس إيفانز، عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، مكتوب عليها :"الرجل الأكثر إثارة في العالم".

وعلق هنيدي :"على أساس أننا أموات ومش شايفنا.. كوسة وعنصرية وتحيز علشان أمريكي واسمه كريس مش هنيدي".

وينتظر محمد هنيدي، طرح فيلمه السينمائي الجديد "الجواهرجي" الذي يجمعه مع منى زكي بعد فترة غياب منذ فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" عام 1998.

فيلم "الجواهرجي" من بطولة: محمد هنيدي ومنى زكي ولبلبة وأحمد السعدني وريم مصطفى وأحمد حلاوة وعارفة عبدالرسول وتارا عماد، والعمل تدور أحداثه في إطار كوميدي، ويخرجه إسلام خيري، وتأليف عمر طاهر.