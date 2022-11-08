"هيعمل عملية كبيرة".. ريهام أيمن تطلب الدعاء لشقيق زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طالبت الفنانة المعتزلة ريهام أيمن جمهورها بالدعاء لصلاح رمزي، شقيق زوجها الفنان شريف رمزي، مشيرة أنه سيخضع لعملية جراحية كبيرة اليوم.

ونشرت ريهام صورًا لصلاح رمزي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة :"صلاح هيعمل النهاردة عملية كبيرة، أرجوا الدعاء له فضلاً، وليس أمراً أن تتم العملية على خير إن شاء الله يا رب أمين.

وأضافت ريهام :"اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقمًا، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين، اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصّحة والعافية. اللهمّ ألبسه ثوب الصّحة والعافية، عاجلًا غير آجلٍ يا أرحم الرّاحمين".

وعلقت الفنانة دنيا سمير غانم، :"ربنا يشفيه يارب ويقومه بالسلامة".

وكان الفنان شريف رمزي، قال إن شقيقه "صلاح" تم نقله إلى المستشفى، عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام" عبر خاصية القصص القصيرة.

شريف كشف عن مرور صلاح بأزمة صحية ووصف حالته بالحرجة جدا، وكتب: "أخويا صلاح رمزي في حالة حرجة جدا في المستشفى أرجو الدعاء".

جدير بالذكر أن شريف رمزي هو نجل المنتج الكبير الراحل محمد حسن رمزي، وعمته هي الفنانة الكبيرة المعتزلة هدى رمزي، ومتزوج من الفنانة ريهام أيمن.