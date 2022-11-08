أول تعليق من يسرا بعد مشاركتها في مؤتمر المناخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة يسرا عن سعادتها بمشاركتها الصوتية في مؤتمر تغير المناخ.

ونشرت يسرا مقطع فيديو لتسجيل صوتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليه قائلة :" فخورة جدا بمشاركتي الصوتية في الفيلم التسجيلي "تغير المناخ يغيرنا جميعا" من إخراج مروان حامد عن تغير المناخ وهو أهم حدث عالمي تستضيفه مصر حالياً في شرم الشيخ - قمة المناخ ٢٧".

واستضافت مصر، بداية من الأحد الماضي 6 نوفمبر وحتى يوم 18 من نفس الشهر، مؤتمر المناخ في نسخته السابعة والعشرين، في مدينة شرم الشيخ "cop 27" بحضور عدد كبير من رؤساء وقادة الدول، ومسؤولين في الأمم المتحدة، وآلاف من المعنيين بقضايا البيئة من كافة دول العالم.

ومن المنتظر أن يعمل المؤتمر على تمويل الدول النامية حتى تستطيع مواكبة التطرف المناخي، والتصدي للمشكلات البيئية التي تؤثر على العالم.

كما ستعمل قمة المناخ على تزويد المجتمعات والدول بالمعرفة والأدوات لضمان إجراءات التكيّف، بالإضافة إلى مستقبل أكثر مرونة مع التغيرات المناخية الراهنة.