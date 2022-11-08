داخل طائرة.. منى زكي رفقة أحمد رزق في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة منى زكي جمهورها بصورة تجمعها بالفنان أحمد رزق، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام".

وظهرت منى وأحمد رزق في الصورة داخل "طائرة"، وكتبت على الصورة :"أحمد رزق".

وتنتظر الفنانة منى زكي عرض مسرحية "الوش التاني"، في موسم الرياض، ويشاركها البطولة أحمد رزق، ومحمد ثروت، وحمدي الميرغني، ورحمة أحمد، ومصطفى غريب وطاهر أبو ليلة، وغيرهم.

جدير بالذكر أن منى زكي تعود بمسرحية "الوش التاني" للمسرح، بعد فترة غياب طويلة امتدت لحوالي 20 عامًا، منذ مسرحية "كده أوكيه" التي شارك في بطولتها شريف منير، ياسمين عبدالعزيز، أحمد السقا، وهاني رمزي.