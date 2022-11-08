وصفته "أجدع راجل في مصر" القصة الكاملة لأزمة شيرين عبد الوهاب مع مدير أعمالها ميمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

شهدت علاقة الفنانة شيرين عبد الوهاب، مع مدير أعماله ميمي فؤاد، تطورا ساخنا، خلال الساعات الماضية، قبل إصدار محاميها المستشار القانوني ياسر قنطوش، بيانا يهاجم فيه "ميمي".

وجاءت الأزمة الحالية، بعد أقل من شهرين من إعلان الفنانة شيرين عبد الوهاب، عودتها للتعاون مع ميمي فؤاد

ميمي، أعلن خلال الساعات الماضية، في تصريحات صحفية، انفصاله عن الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد تعذر تواصله معها عقب خروجها من المستشفى، مشيرا إلى أنه يقوم بذلك بهدف رفع الحرج عنها.

مصدر مقرب من الفنانة شيرين عبد الوهاب، في تصريح لـ"الخليج 365"، قال :" الانفصال تم منذ حوالي شهر، وقبل دخول الفنانة المستشفى، بسبب خلافات نشأت بين الطرفين".

هجوم قنطوش

ياسر قنطوش "محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب"، حرص على الرد على مزاعم مدير أعمالها السابق ميمي فؤاد، بشأن تفاصيل انفصاله عن الفنانة، بدعوى فشله بالتواصل معها.

قنطوش، في بيان نشره عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب :" نقلا عن الفنانة شيرين عبدالوهاب ورغبةً منها لبيان الحقيقة كاملة للرأي العام، وتفنيد لما ورد من شائعات وأخبار على لسان مدير أعمالها السابق المدعو ميمي فؤاد، الذي تم إنهاء عمله من جانب الفنانة لعدم قيامه بالدور المطلوب منه طوال الفترة السابقة".

وتابع،:" فإن الفنانه تعلن وتؤكد أن كل هذه الأخبار المتداولة مجرد شائعات مغرضة ولا أساس لها من الصحة وأنها تعرضت لمؤامرة كبيرة أحد أطرافها شقيقها المدعو محمد عبدالوهاب.

واستكمل البيان:"وبعض المقربين لها، حيث قام شقيقها بضربها وسحلها، مستخدما سلاحًا في مواجهتها لإرهابها وترويعها، مع مجموعة من الأشخاص أصدقائه، وذلك ثابت بتحقيقات النيابة العامة، حيث وجهت الفنانه له إتهام صريح بذلك بالإضافة لاتخاذ إجراءات قانونية تجاهة عن واقعة السب والقذف التي ذكرت علي لسانه مع الإعلامي عمرو أديب".

وأضاف،:" وتعلن الفنانة أنها لن تتوانى لحظة عن مقاضاة أي شخص كائنا من كان يسىء لها أو لسمعتها، وأنها كلها ثقة في النيابة العامة والقضاء المصري في استعادة حقوقها، وما تعرضت له من مؤامرة مغلفة بدافع الإخوة والشفقة، وهذا بعيد كل البعد عن الحقيقة حيث أن هناك تقارير طبية في تحقيقات النيابة العامة تثبت صحة أقوالها، وأنها في هذه الفترة الحالية متفرغة تماماً لأعمالها الفنية تاركه أمور التقاضي لمكتبنا بشأن متابعتها ومتابعة الإجراءات القانونية".

واختتم،:"وأخيراً تؤكد الفنانة بأنها خرجت من المستشفى بصحبة محاميها الخاص استقلت معه سيارته، وتوجهت إلى منزلها ولا صحة لما يتم تداوله خلاف ذلك".

شيرين

شيرين عبد الوهاب، كانت قد أعلنت في أغسطس الماضي، عودتها للتعاون مع مدير أعمالها ميمي فؤاد، بعد حوالي عام تولي المنتجة سارة الطباخ، إدارة أعمالها، وقامت المطربة بنشر صورة عبر صفحتها في موقع "إنستجرام"، تجمعها مع مدير أعمالها الحالي، وكتبت:" مع مدير أعمالي ميمي فؤاد اجدع راجل في مصر".