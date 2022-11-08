الجمهور مصدوم من صراحته.. تامر حبيب يكشف أخيرًا السر وراء عدم زواجه حتى الآن رغم بلوغه 58 عامًا!!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 03:50 مساءً - كشف الكاتب والسيناريست تامر حبيب، عن العديد من الأمور الشخصية والعملية في حياته، مؤكدًا على أن تصرفاته في حياته الشخصية هو حر فيها ما لم يضر أحد.

حيث كشف تامر حبيب، السر وراء عدم زواجه حتى الآن مؤكدًا أن الزواج في رأيه مؤسسة اجتماعية فاشلة، ولم يجد حوله من يشجعه على الزواج.

وأضاف “حبيب” في لقاءه الأخير مع برنامج تفاعلكم على قناة العربية: لم أتزوج لأنني أرى أن الزواج مؤسسة اجتماعية فاشلة، ومفيش حد حواليا فتح نفسي على الجواز، وأنا مبسوط كدا.

وتابع: «لو حذفت جميع أعمالي وفضل عمل واحد أتمنى أنه يكون عن العشق والهوى، ونصيحتي لأي كاتب حب ما تفعله.

وأردف: «العمل اللي نادم عليه في اسمه النسيان، واختار منة شلبي ومنى زكي يبقوا بطلات جميع أفلامي».

واستطرد: «نفسي أكتب عن حاجات كتير لكن نفسي أعري حاجات مسكوت عنها، وأكد التهمة المطلقة عليها، وردًا على تصرفاته الشخصية ورقصه في أحد الحفلات أجاب: أنا حر فيما أَضر.

لقاء تامر حبيب الأخير:

وأضاف في لقاءه مع برنامج تفاعلكم على قناة العربية ردًا على بعض الانتقادات حول تصرفاته الشخصية: «أنا حر ما لم أَضر».

وتابع: «عرض إيناس الدغيدي على الزواج كان إفيه ومن قبيل المزاح بيننا إحنا الاتنين، وفي أعمالي أحب أن أكون مسلي كصانع محتوى لأن عكس التسلية ملل والملل عيب».

وأردف: «أجمل جملة حوار كتبتها هي إحنا كبرنا ولا إيه في فيلم سهر الليالي، وبكيت لما شوفت شيرين نصف ساعة لأني بعزها جدًا وأرى أنها موهبة ضخمة جدا، وهي صديقة عزيزة، ولما شوفتها قولت حمد لله على السلامة».

واستطرد تامر حبيب حديثه قائلًا: «كلنا في حاجة لطبيب نفسي، وأنا شخص أعاني من الاكتئاب والأرق الدائم».

من هو تامر حبيب؟

تامر حبيب، هو مؤلف مصري من مواليد عام 1963م، قد تخرج من معهد السينما المصري، والتحق تامر حبيب في أكاديمية الفنون، حيث عمل بعدها في عام 2003م، في مجال التأليف فقد كان صاحب تأليف فيلم سهر الليالي، وساهم بتقديم العديد من الأفلام، ومن أبرز هذه الأفلام فيلم تيمور وشفيقة، والكثير من الأفلام، كما شارك في تأليف العديد من المسلسلات.

قدم تامر حبيب، الكثير من الأعمال الفنية التي ساهم في تأليفها، حيث تلقى دراسته في هذا المجال، حيث اتسمت أعمال الكاتب تامر حبيب بالجرأة، وقد تعرضت هذه الأعمال الخاصة بتأليف الكاتب تامر حبيب لانتقادات شديدة رغم واقعيتها، ومن أبرز هذه الانتقادات التي كانت خاصة في مسلسل حتى لا تطفئ الشمس وهو من تأليف تامر حبيب، فقد اعتبره الكثيرين لا يناسب عادات المجتمع وتقاليده خاصة المجتمع المصري.

تامر حبيب: تقبيلي للفنانات في المناسبات طبيعي

ورد السيناريست تامر حبيب على الانتقادات التي وجهت له خلال الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصرفاته من تقبيل الفنانات والرقص وارتدائه حلق.

وقال تامر حبيب، خلال حلوله ضيفا في برنامج “بودكاست بالبجامة” مع الإعلامي شريف نور الدين: “أنا لم أسلم من الانتقادات لتقبيلي الفنانات، حتى في عزاء والدتي وقالوا دول بيبوسوا بعض ويجهرون بالمعصية، معصية إيه، لما حد يواسي صديقه ويبوسه أو يحضنه تبقى معصية؟.

وتابع تامر حبيب: “أحب أقولهم أن ده دار مناسبات مش مسجد، وبعدين بتجيبوا ليه الستات بس وهما بيبوسوني، ما فيه رجالة، كمان وخالاتي وعماتي كانوا بيبوسوني.. دي لعنة السوشيال ميديا”..

وأضاف السيناريست المصري المثير للجدل خلال حديثه: “أيريد أن اشعر بحريتي سواء في تصرفاتي أو ما ارتديه”.

وعن الفيديو المنتشر له وهو يرقص على ظهر مركب مؤخرًا قال تامر حبيب: “السوشيال ميديا أصبحت لعنة، كنت أحضر عيد ميلاد لصديقتي على مركب في دبي فمن الطبيعي أن أرتدي المايوه، ولما بنزل صورة وأنا على البحر بتعرض للانتقادات، هما عايزين نلبس طرابيش مثلًا، ما طبيعي نلبس مايوهات.. أيوة أنا لابس حلق إيه المشكلة؟ لأني عايز أكون نفسي”.

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