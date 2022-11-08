هذه الطفلة أصبحت أشهر مطربة عربية في وقتنا الحاضر.. تزوجت 3 مرات وخانت زوجها وتبرأت منها شقيقتها.. هويتها ستدهشكم!!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 03:50 مساءً - نشرت صفحة فنّية على إحدى منصّات السوشيال ميديا، صورة لفنانة سورية شهيرة جدًا وهي طفلة تبلغ من ثلاثة أعوام على الأكثر مع والدتها، وقالت أنها أشهر مطربة عربية في وقتنا الحاضر بدأت حبها للفن منذ نعومة أظافرها.

إنها الفنانة السورية ​أصالة نصري ​التي نشرت إبنتها “شام” صورة لها وهي طفلة، وذلك على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونالت صورتها إعجاب مجموعة كبيرة من المتابعين، حيث أن ملامحها كانت جميلة وطبيعية في تلك المرحلة العمرية، وهذا قبل قيامها بعمليات التجميل التي غيرت ملامحها بشكل كبير جدًا وملحوظ.

أصالة نصري مع والدتها وهي طفلة

أصالة تتحدث عن إصابتها بشلل الأطفال

وكشفت الفنانة أصالة نصري عن أنها أصيبت بشلل الأطفال، عندما كانت طفلة في الخامسة من عمرها، وخضعت للعلاج حتي تحسنت حالتها، وتحدثت خلال لقاء سابق لها مع محاربات سرطان الثدي في مستشفي بهية، أنها مازالت تعاني من بعض الآلام الجسدية والنفسية نتيجة إصابتها الأولي، وتزداد آلام الساق خاصة في الشتاء.

السيرة الذاتية لأصالة نصري

ولدت شقيقة لـ4 أشقاء هم أماني، أيهم، وأنس، و المطربة ريم نصري التي على خلاف شخصي كبير مع الفنانة وصل إلى حد تبرأ الأخيرة منها بعد دعمها لسعد لمجرد، وكان لوالدها دور مهم في اكتشاف صوتها، ودعم مسيرتها الفني، فوالدها هو مصطفى نصري، كان واحدًا من أشهر المطربين وقتها، وتتلمذت النجمة السورية على يديه، لتبدأ بع دذلك مشوارها الفني الذي قدمت فيه مجموعة من أهم الأعمال الغنائية في الوطن العربي.

الحياة الشخصية لأصالة نصري

لأصالة نصري 4 أبناء هما آدم وعلي من طليقها طارق العريان، وابنتها شام وابنها خالد من زوجها أيمن الذهبي، وعلاقة النجمة السورية بابنتها عند حدود أم وابنتها، وإنما يعيش الثنائي ويظهران دائمًا وكأنهما صديقتان قريبتان من بعضهما البعض.

فتحرص شام الذهبي إبنة أصالة الكبرى دائمًا على تقديم الدعم لوالدتها، خاصة في ظل الأزمات والأوقات الصعبة التي تمر بها النجمة السورية، وأبرزها أزمة انفصالها اعن زوجها الثاني المخرج طارق العريان، والتي صرحت “نصري” في لقاء سابق لهما معًا أنها أعجبت به كثيرًا وتولدت مشاعر قوية تجاهه وكلاهما كان متزوج من شخص آخر.

أصالة تعلن عن انفصالها بالمخرج طارق العريان

وفي الفترة الماضية أعلنت الفنانة أصالة من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” عن انفصالها بالمخرج طارق العريان، حيث تسببت صورة نشرها المخرج طارق العريان في غضب كبير للفنانة أصالة، حيث ظهر في صورة تجمعه بنيكول سعفان، والتي تردت أنباء عن زواجهما خلال الفترة الماضية، لتكشف الفنانة السورية عن تفاصيل جديدة لانفصالها عن العريان موجهة له ولأصدقئها رسالة لوم وعتاب.

أصالة وزوجها الثالث فائق حسن

وتزوجت أصالة نصري من فائق حسن في أواخر عام 2021 بعد انفصالها عن طارق العريان. وهو شاعر غنائي عراقي إضافةً إلى عمله كشاعر، يعمل أيضًا في الإخراج، وهو مدير أعمال الفنان ماجد المهندس، وشكّل خبر ارتباطه من أصالة صدمةً لجمهورها خاصةً بعد التجربتين المريرتين اللواتي مرّت بهما أصالة حيث اعتقد جمهورها بأنها لن ترتبط بعد ذلك، وفي الحقيقة أنهما يشكّلان ثنائيًا رائعًا مع بعضهما ويظهر عليهما الحب والمودّة والانسجام. ومن الجدير بالذكر أن أولاد أصالة الأربعة داعمين لها في تجربتها الجديدة، ويؤكدون على فرحهم لكل ما يُفرح قلب أمهم.

أحدث البومات أصالة:

وعلى جانب آخر، طرحت النجمة أصالة نصرى، أغنيات ألبومها الغنائى الجديد “شايفة فيك”، على فترات متفاوتة على موقع «يوتيوب»، والتى تعاونت فيه مع عدد من كبار صناع الأغنية في مصر والوطن العربى، أولى هذه الأغنيات بعنوان “فرحة وبس”، والأغنية من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع أمين نبيل، أما الأغنية الثانية في الألبوم فجاءت بعنوان “فقدت نفسى” هي من كلمات حذيفة العرجي وألحان رامي الشافعي، وتوزيع عمر صباغ.

وثالث هذه الأغنيات هي أغنية “أنا حرّة” وهى من كلمات نورالدين محمد، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع أحمد ضياء، أما الأغنية الرابعة فجاءت بعنوان “كفوكيم” وهى من كلمات وألحان آري جان، والموزع الموسيقي آري جان ودياب.

أما خامس هذه الأغنيات كانت بعنوان “بالسلامة” وهى من كلمات عمر عبده على، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع عمرو الخضرى، أما الأغنية السادسة فكانت بعنوان “متضايق يفارق” وهى من كلمات محمد أبو نعمة، والحان عزوف، وتوزيع عمر صباغ.أما سابع أغنية فجاءت بعنوان “منٌى وفى” وهى من كلمات على المولى، وألحان صلاح الكردى، وتوزيع تيم، والأغنية الثامنة جاءت بعنوان “زى المعجرات”، وهى من كلمات محمد الاياتى، وألحان أيمن ارتيست، وتوزيع بيدو ارتيست،

أما الأغنية الأخيرة فكانت أغنية “شايفة فيك” وهى تاسع أغنيات ألبوم أصالة نصري الجديد الذى يحمل نفس اسم الأغنية “شايفة فيك”، وهى من كلمات نادر عبد الله، وألحان المطرب والملحن رامى صبرى.

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