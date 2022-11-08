شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيرا تصل إلى اتفاق مع بيكيه بشأن حضانة أبنائهما بعد اجتماع لمدة 12ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتقل شاكيرا إلى ميامي العام المقبل مع طفليها من جيرارد بيكيه كجزء من اتفاق تم التوصل إليه بين الزوجين المتحاربين ومحاميهما في اجتماع ماراثوني استمر 12 ساعة، وذلك حسب تقرير جديد، حيث ستنتقل نجمة البوب ​​الكولومبية، 45 عامًا، من القاعدة العائلية في برشلونة إلى فلوريدا مع ولديها ميلان، تسعة أعوام، وساشا، سبعة أعوام، في وقت مبكر من العام الجديد، حسب ما نشره موقع "ديلي ميل" البريطانى.

ويقال إن جيرارد، الذي انفجر بالبكاء يوم السبت في ملعب كامب نو، فى برشلونة خلال خطاب وداع مؤثر بعد اعتزاله كرة القدم، قد تنازل أمام رغبات شاكيرا في تجنب معركة طلاق ، وانتهى اجتماع القمة باتفاق رفع العقبة الرئيسية أمام محاولات الزوجين المستمرة للتوصل إلى تسوية خارج المحكمة.



شاكيرا وبيكيه وابنائهما

وفى سياق مختلف، بلقطة أثارت إعجاب الملايين حول العالم، نشرت الفنانة العالمية شاكيرا - فى وقت سابق - فيديو عبر حسابها الرسمى على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلاله وهى تقوم ببعض التمارين والعلاج الطبيعى لساقى والدها وتدربه على تحريكهما وغمرتها الفرحة فى الفيديو عندما استطاع والدها تحريك رجليه بشكل طبيعى بمفرده لدرجة أنها قبلتهما وعلقت شاكيرًا على الفيديو قائلة: "هذه هى الحياة ما بين زيارات المستشفى وأزياء الهالوين".

كانت شاكيرا محط أنظار الجميع بعدما أعلنت فى يونيو الماضى انفصالها عن زوجها جيرارد بيكيه مدافع برشلونة الإسبانى وأفادت أنباء وقتها إلى أن انفصالهما بسبب خيانة بيكيه لها.

ومنذ أسابيع، طرحت المطربة الكولومبية شاكيرا أغنية جديدة بعنوان "Monotonia" وتعنى بالعربية "الرتابة" وهى أول أغانيها منذ الانفصال عن بيكيه ورجح كثير من المتابعين أن شاكيرا تشير إلى حبيبها السابق بسبب طريقة أدائها فى الأغنية إضافة إلى كلماتها الحزينة.