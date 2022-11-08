شكرا لقرائتكم خبر عن محيي إسماعيل: في يوم عيد ميلادي أحب النوم والأكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اليوم 8 نوفمبر يحتفل النجم الكبير محيي إسماعيل الملقب بقيصر السينما بعيد ميلاده ، واليوم السابع تواصل معه ليسأله عن كيفية احتفاله بعيد ميلاده فقال : يوم عيد ميلادي بأحب النوم والأكل .

ويستأنف قريبا الفنان محيي إسماعيل تصوير فيلمه " الكومندا " الذي بدا تصويره منذ فترة، والفيلم يشارك في بطولته إيهاب فهمي، ومحمود حافظ، ونور قدري، ومحمود الليثي، ومحمد محمود، وانتصار، وطاهر أبو ليلة وعبد الله مشرف، ومن تأليف صلاح عبادة، وعماد يوسف وإسلام عرفة،

كانت آخر أعمال الفنان محيي إسماعيل، المُشاركة في الجزء الثاني من فيلم الكنز، عام 2019، والذي تعاون فيه مع عدد كبير من الفنانين، منهم محمد سعد، ومحمد رمضان، وهند صبري، وأحمد رزق، وأمينة خليل، وروبي، والعمل من تأليف وإخراج شريف عرفة.

الفنان محيي إسماعيل نشأ في أسرة مصرية بسيطة، والده كان أحد كبار رجال التربية والتعليم بالمحافظة ويحمل شهادة العالمية مع إجازة التدريس بينما والدته كانت ابنة عمدة القرية، لديه من الأشقاء خمس صبيان وثلاثة بنات، درس في قسم الفلسفة بكلية الآداب، كما التحق بقسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية، وعمل لفترة في المسرح القومي، وقدم العديد من المسرحيات، منها: (الليلة السوداء، سليمان الحلبي، دائرة الطباشير القوقازية)، وعندما مثل في السينما، كان منجذبًا لأدوار الشخصيات التي تمر بمشاكل نفسية، فركز طاقته على تجسيد صراعات الإنسان النفسية حتى أصبح متخصصا في هذه الأدوار الصعبة بل المُركبة حتى أطلق عليه لقب رائد السايكودراما في مصر.