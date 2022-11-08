شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم تحت تهديد السلاح يتخطى المليون ونصف خلال 6 أيام من طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "تحت تهديد السلاح" بطولة الفنان حسن الرداد أمس 168 ألفا و785 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 6 أيام من طرحه مليون و639 ألفا و194 جنيها.

فيلم "تحت تهديد السلاح" بطولة حسن الرداد، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، مى عمر، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جورى بكر، أحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف فتحي عبد الوهاب، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

وتدور قصة فيلم "تحت تهديد السلاح" في إطار الأكشن والإثارة بدءًا من جريمة قتل حدثت بالفعل، يتم اتهام فيها الرداد، حيث يبحث رجل عن حبيبته السابقة فيجدها ويقرر الزواج منها، وبعدها تحدث مفاجأة تغير حياته بالكامل.

وأعرب حسن الرداد عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على فيلم "تحت تهديد السلاح" الذى يعرض حاليًا في السينمات، قائلاً في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": الحمد لله مبسوط بالفيلم والإشادات الإيجابية عليه، ويعتبر حالة خاصة بالنسبة لى في مشوارى الفني وبذلت مجهود كبير من خلاله.

وأضاف: خسيت حوالى 16 كيلو من أجل الشخصية التي قدمتها من خلال الفيلم التي استغرقت في تصويره عامين على فترات متقطعة نظرًا لعدد من الظروف التي مريت بها من وفاة والدتي ووفاة والد زوجتى الفنان الكبير سمير غانم ودلال عبد العزيز.