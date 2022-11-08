بشرى ترتدي فستان تقليد.. ليلى علوي ارتدت النسخة الأصلية منه؛ أيهما بدت الأجمل؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 02:51 مساءً - واجهت الفنانة بشرى انتقادات عديدة بعد ظهورها في حفل خيري أقيم في دبي مساء يوم (السبت) الخامس من تشرين لثاني (نوفمبر) الجاري، وهي ترتدي فستانًا مقلدًا نسخة طبق الأصل من فستان صممه المصمم العالمي زهير مراد، وظهرت به الفنانة الكبيرة ليلى علوي في إحدى المناسبات الفنية في العام الماضي!

إطلالة بشرى:

وظهرت الفنانة بشرى بفستان أنيق باحتفالية في مستشفي السرطان بدبي، حيث كانت إطلالتها بفستان أسود طويل مزود بـCape، ومطرز كم الجانب الأيمن بالذهبي، وأشارت إلى أنه من تصميم السوري أيمن لحموني، ولكنه في الحقيقة نسخة من فستان للبناني زهير مراد طرحه ضمن مجموعته لخريف ٢٠٢٢.

إطلالة ليلى علوي:

وكانت ظهرت الفنانة القديرة ليلى علوي بنفس تصميم الفستان ولكن باللون الابيض بالفستان الأصلي من تصميم زهير مراد باللون الأبيض في حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي في 2021.

وأثارت صور الفنانة بشرى بفستانها المقلد لما إرتدته الفنانة ليلي علوي جدلًا كبيرًا حول الأجمل بالفستان

بشرى: تم تضليلي وإحراجي إعلاميًا

علّقت النجمة بشرى على ارتدائها فساتين مسروقة من أفكار المصمم اللبناني زهير مراد، للمرة الثانية، وذلك بالتعاون مع منسق الأزياء سعيد رمزي، خلال إحدى المناسبات العامة.

وأوضحت بشرى خلال تصريحات صحفية أن المصمم السوري أيمن لحموني ارتكب 3 جرائم بذلك التصرف، الأول سرقة الأفكار وتلك تعتبر ملكية فكرية، وفي عدد من الدول يتم مقاضاة الأشخاص على سرقة الملكية الفكرية، أما الجريمة الثانية فهي تضليلها وعدم إخبارها بتلك المعلومة أثناء معاينة الفساتين وشرائها من المحل.

وإضافت بشري: “الجريمة الثالثة أن ذلك المصمم لديه محل يبيع الفساتين للناس، وذلك الأمر يعتبر غش تجاري، لذلك هو لم يرتكب جريمة واحدة بل ثلاث جرائم، هذا إلى جانب كوني ممثلة وشخصية معروفة، وتم إحراجي إعلاميًا، كما أنني أُمثل اسم مصر في عدد من المهرجانات الدولية، ومهمتي فقط هي ارتداء الملابس المناسبة في الأماكن المناسبة، وليس البحث عن أصل التصميم”.

بشرى في معالي ماما

ويعرض حاليًا لبشرى فيلم “معالي ماما” على إحدى المنصات الإلكترونية للمرة الأولى بعد عرضه في السينمات على مدار الأشهر الماضية.

تدور قصة الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي حول سيدة تتمتع بمنصب كبير في عملها ولكنها في نفس الوقت أم ولديها مسئوليات كبيرة تجاه أولادها، حيث تبدأ الأم رحلة من المعاناة الكوميدية في ظل التزامها بواجبات عملها ومنزلها وما ينتج عن ذلك من مواقف كوميدية.

العمل من بطولة بشرى، محمود الليثي، نور قدري، محمد علي رزق، شيماء سيف، سامي مغاوري، نور إيهاب، طاهر أبو ليلة، علاء مرسي، إيامن السيد، كريم مغاوري، حسام داغر، إسماعيل شرف، وشريف باهر، من تأليف نادر صلاح الدين وإخراج أحمد نور.

بشرى تطرح فيديو كليب أغنيتها الجديدة “369”

من ناحية أخرى، طرحت الفنانة بشرى فيديو كليب أغنيتها الجديدة “369” على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

روجت بشرى، للأغنية من خلال حسابها الرسمي على “الانستجرام”، ونشرت البوستر وعلقت قائلة: “اليوم تسمعوا اغنيتي الجديدة 369 على قناتي علي اليوتيوب و جميع منصات الاستماع الالكتروني .. كلمات هيثم سليم، الحان وتوزيع الموسيقار اسلام صبري”.

أغنية “369” هي ثاني أغاني ألبوم “في حتة تالتة” بعد طرح أغنية “الليل” منذ أسابيع قليلة وحققت نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدات مرتفعة علي مختلف المنصات.

وشاركت بشرى مؤخرًا في لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة بمهرجان قرطاج السينمائي بدورته ال٣٣، كما شاركت كضيف شرف في مهرجان “ضيافة” وكانت الدورة الحالية مهداة للنساء الناجحات.

وحصلت بشرى مؤخرًا علي الإقامة الذهبية في الإمارات وحرصت علي توجيه الشكر لقادة الدولة وهنأت الشعب الاماراتي بيوم العلم.

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