الموت يفجع أمينة للمرة الثانية خلال عشرة أيام

كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 02:51 مساءً - أعلنت أمينة عن وفاة شقيقة والدها السيدة بشوات الفخراني وذلك بعد وفاة شقيقها منذ عشرة أيام .

ونعت الفنانة أمينة وفاة عمتها في منشور لها عبر حسابها على موقع “انستجرام” جاء فيه: “إنا لله وإنا إليه راجعون، توفت عمتي .. توفت الكبيرة بشوات الفخراني” .

تابعت: “انتي يا عمتي جيتي في وفاة أنور أخويا ومكنتيش عايزة تمشي وقررتي تباتي وبعدين غيرتي رأيك، مع السلامة يا كبيرة زي ما كنت بقولك حصلتي ابن أخوكي حبيبك .. حزنتي عليه يا غالية” .

وكانت أمينة قد أعلنت وفاة شقيقها أنور في منشور لها، وكتبت قائلة: “أخويا مات، اللي في حاله مات، أخويا الغلبان مات، أخويا أنور مات” .