“تعرضت لمؤامرة كبيرة” .. شيرين عبد الوهاب تعلن مقاضاتها لشقيقها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 02:51 مساءً - أصدر المستشار ياسر قنطوش بيانا منذ قليل أعلن من خلاله مقاضاة موكلته الفنانة شيرين عبد الوهاب لشقيقها محمد عبد الوهاب لكونه طرفا في مؤامرة تعرضت لها على حد وصفه وما قام به تجاهها من ضرب وسحل واعتداء .

جاء في البيان الذي نشره ياسر قنطوش عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “نقلاً عن الفنانة شيرين عبد الوهاب ورغبةً منها لبيان الحقيقة كاملة للرأي العام وتفنيداً لما ورد من شائعات وأخبار على لسان مدير أعمالها السابق المدعو/ ميمي فؤاد الذي تم إنهاء عمله من جانب الفنانة لعدم قيامه بالدور المطلوب منه طوال الفترة السابقة” .

تابع: “فإن الفنانة تعلن وتؤكد أن كل هذه الأخبار المتداولة مجرد شائعات مغرضة ولا أساس لها من الصحة وأنها تعرضت لمؤامرة كبيرة أحد أطرافها شقيقها المدعو محمد عبدالوهاب وبعض المقربين لها حيث قام شقيقها بضربها وسحلها مستخدما سلاحًا في مواجهتها لإرهابها وترويعها مع مجموعة من الأشخاص اصدقاءه” .

أضاف: “وذلك ثابت بتحقيقات النيابة العامة حيث وجهت الفنانة له إتهام صريح بذلك بالإضافة لإتخاذ إجراءات قانونية تجاهة عن واقعة السب والقذف التي ذكرت على لسانه مع الإعلامي عمرو أديب .. وتعلن الفنانه أنها لن تتوانى لحظة عن مقاضاة أي شخص كائنا من كان يسىء لها أو لسمعتها وأنها كلها ثقة في النيابة العامة والقضاء المصري في إستعادة حقوقها” .

أكمل: “وما تعرضت له من مؤامرة مغلفة بدافع الإخوة والشفقة وهذا بعيد كل البعد عن الحقيقة حيث أن هناك تقارير طبية في تحقيقات النيابة العامة تثبت صحة أقوالها وأنها في هذه الفترة الحالية متفرغة تماماً لأعمالها الفنية تاركة أمور التقاضي لمكتبنا بشأن متابعتها ومتابعة الإجراءات القانونية” .

واختتم البيان نافيا ما تردد حول خروج شيرين من المستشفى بصحبة زوجها السابق الفنان حسام حبيب: “وأخيراً تؤكد الفنانة بأنها خرجت من المستشفى بصحبة محاميها الخاص استقلت معه سيارته وتوجهت إلي منزلها ولا صحة لما يتم تداوله خلاف ذلك” .