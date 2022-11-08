شكرا لقرائتكم خبر عن حيوانات الشارع.. أبطال فيلم " 19ب " بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم المخرج أحمد عبد الله السيد حيوانات الشارع كبطل رئيسي في فيلمه الروائي الطويل 19 ب والذي ينطلق في عرضه العالمي الأول من خلال منافسته في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 44 والمقرر إقامتها في الفترة ما بين 13 وحتى 22 نوفمبر المقبل.

واستعان المخرج أحمد عبد الله بحوالي 12 حيوان أليف ما بين كلاب وقطط، ليضعهم في سياق حيوانات الشارع التي اعتادت على العيش في الفيلا التي يحرسها حارس العقار، وعلّق المخرج "قضينا فترة معايشة مع الحيوانات الأليفة أثناء الفيلم، ولم ندفعهم إلى التصوير أو نحاول إجبارهم، بل كنّا نتركهم بطبيعتهم وننتظر اللحظة المناسبة لتصويرالمشهد". وتابع "فترة التعايش التي قضتها حيوانات الشارع مع أبطال وصنّاع الفيلم جعلتهم يتصرفون بطبيعتهم الخاصة، وتفاجئنا من ردود أفعالهم في بعض المشاهد، والتي كانت نابعة من حب وتعلّق بالشخصية".

وتدور أحداث الفيلم حول حارس عقار يعيش حياة روتينية في فيلا قديمة منذ ستينيات القرن الماضي، لتصبح الفيلا عالمه الخاص، ولكن يكسر استقراره شاب يريد اقتحام مساحته الخاصة، ليجد حارس العقار المُسن نفسه في مواجهة لم يتوقعها يعيد فيها اكتشاف ذاته من جديد.

يقوم ببطولة الفيلم سيد رجب، أحمد خالد صالح، ناهد السباعي، فدوى عابد، مجدي عطوان وماهر خميس كما يضم فريق العمل مهندس الصوت علاء عاطف، ميكساج محمد صلاح، مهندس الديكور أمجد نجيب، منتج فني محمد جمال الدين، المخرج المساعد مروان حرب، مدير مالي أشرف المصري، الإشراف العام جيسيكا خوري، مصممة الملابس ناهد نصر الله، مونتاج سارة عبد الله، مدير التصوير مصطفى الكاشف، منتج منفذ يارا جبران، ومن تأليف وإخراج أحمد عبد الله السيد.