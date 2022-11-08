شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق يحيى سادس حفلات جولته في أمريكا وكندا بواشنطن الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب إيهاب توفيق، سادس حفلات جولته الغنائية في أمريكا وكندا، يوم الجمعة 11 نوفمبر في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد إحياء حفله الأول فى جورجيا، والثانى في كاليفورنيا، وحفله الثالث في هيوستن، وحفله الرابع في أورلاندو بولاية فلوريدا، أما حفله الخامس فكان في مدينة فانكوفر بكندا.

طرح المطرب إيهاب توفيق، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "ليكى عندى"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وباقى منصات مواقع التواصل الاجتماعى، والأغنية من كلمات تانر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع وسام عبد المنعم.

وأغنية "ليكى عندى" هي الأغنية الثانية للفنان إيهاب توفيق فى أقل من شهر حيث طرح مؤخرا أغنية "باشا"، والتى تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، حيث يتماشى إيقاعها مع أجواء الصيف من ناحية اللحن والتوزيع الموسيقى.

"باشا" تم تصويرها فى دبى، ومن إخراج عادل سرحان، وكلمات محمد شكرى وألحان بينو وتوزيع مانسى.