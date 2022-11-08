شكرا لقرائتكم خبر عن إشادات بالفيلم التسجيلى للمتحدة للخدمات الإعلامية فى Cop27 عن تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد عدد من المنظمين وممثلي الأمم المتحدة والحاضرين لقمة المناخ COP 27 بالفيلم التسجيلي الذي عرض في الجلسة الافتتاحية واستعرض أبرز التغيرات المناخية حول العالم، من إنتاج شركة المتحدة للخدمات الإعلامية .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من الفيلم التسجيلي وأشادوا بجودته وقدرته على تسليط الضوء على قضية التغير المناخي بوجه نظر سينمائية واستعرض الفيلم التسجيلي الذي وصلت مدته لـ 15 دقيقة ، التحديات التي واجهها العالم خلال الفترة الماضية أثر التغير المناخي من خلال الاستعانة بمشاهد لقطات حقيقية وواقعية عكست معاناة العالم مع التغيرات المناخية وما يترتب عليها من كوارث وأزمات بيئية.

وشاركت الفنانة الكبيرة يسرا في الفيلم التسجيلي للتغيرات المناخية باللغة الانجليزية بجانب الفنان أحمد أمين وهو من إخراج مروان حامد، وعلقت قائلة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام:"فخورة جدا بمشاركتي الصوتية في الفيلم التسجيلي ”تغير المناخ يغيرنا جميعًا “ من إخراج مروان حامد.. مؤتمر المناخ هو أهم حدث عالمي تستضيفه مصر حاليًا في شرم الشيخ”.

ورصد الفيلم التسجيلي قضية تغير المناخ منذ فجر التاريخ حيث كانت الحضارة الفرعونية أولى الحضارات التي عانت من تغير الأحوال الجوية والذي أثر بالسلب على المحاصيل الزراعية وموارد الحياة خلال هذه الحقبة الزمنية وبعد مرور آلاف السنين يتجدد المشهد من خلال وقوع الكثير من الكوارث طبيعية ، كما يستعرض الفيلم الاسباب التي ادت الى حدوث تغير مناخي في العالم.