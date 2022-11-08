شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده عرض "رجل بلا قلب" و"رجال فى العاصفة" و"رجل ضد القانون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم الثامن من نوفمبر عام 1960 تم عرض الفيلمين "رجل بلا قلب" و"رجال فى العاصفة"، أما فيلم "رجل ضد القانون" عرض 8 نوفمبر 1988.

وفيلم رجل بلا قلب، من بطولة يحيى شاهين وهند رستم و أحمد رمزى وزهرة العلا و شكرى سرحان و من تأليف حسن توفيق وإخراج سيف الدين شوكت، وتدور أحداثه عن جلال الذى يكتشف خيانة زوجته له ويقتل عشيقها وينتقل للعيش فى بيت بعيد، وبعد سنوات يجد امرأة تدعى عايدة وهى مغشي عليها، يأخذها إلى المنزل حتى تتماثل للشفاء، وتقع عايدة في حب ابنه (نبيل)، مما يخلق حالة من التنافس بين الأب والابن من أجل التقرب إليها، لكن يتكشف لاحقًا أن هذه الفتاة ما هى إلا شقيقة العشيق المقتول، والتى عادت من أجل الانتقام.

أما فيلم رجال فى العاصفة، من بطولة رشدى أباظة وهند رستم وحسين رياض و محمود المليجى ومن تأليف محمد عثمان و إخراج حسام الدين مصطفى ويحكى عن رضوان يعمل في مخزن محاجر القطارات بالسكك الحديدية ويحب الوحدة، يهاجمه اللص سليم ذات يوم لكنه لا يجد لديه شيئا يسرقه، تلتقي به عزيزة عشيقة سليم في الجبل وترمي شباكها عليه، تخفي حافظة نقودها معه خشية من سليم تكتشف أن لديه 5 آلاف جنيه.

وفيلم رجل ضد القانون، عرض فى 8 نوفمبر 1988 من بطولة محمود ياسين وميرفت أمين و هياتم و أحمد صيام و من تأليف و إخراج حاتم راضى، وتدور أحداث الفيلم، عن المعلم فرج يخرج من السجن بعد أن أمضى العقوبة بسبب الغش في مواد البناء، ويرجع إلى الحي ويعود إلى سيرته القديمة، فيحاول أن يستولى على البيت الذي يملكه جاره الطيب على أساس أنه قد وقع معه عقدًا مبدئيًا لشراء البيت قبل أن يدخل السجن وكان ينوي أن يهدمه ليقيم مكانه عمارة ضخمة، فيرفض صاحب البيت إتمام الصفقة.