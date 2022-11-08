شكرا لقرائتكم خبر عن الممثلة ريبيل ويلسون تزرق بطفلة من أم بديلة وتعلق: معجزة جميلة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت الممثلة العالمية الكوميدية ريبيل ويلسون، أم جديدة، حيث فاجأت الممثلة البالغة من العمر 42 عامًا، متابعيها على "إنستجرام"، عندما أعلنت أنها استقبلت ابنة تدعى رويس، ونشرت الجميلة الشقراء صورة للطفلة مرتديًة رداءً ورديًا فاتحًا مع جوارب يونيكورن مع تعليق إنها تشعر بسعادة غامرة لإبلاغ جمهورها بهذا الخبر عبر حسابها.



ريبيل ويلسون

وأضافت ويلسن: "أشعر بفخر كبير أن أعلن ولادة ابنتي الأولى، رويس ليليان، الأسبوع الماضي عن طريق أم بديلة ولا يسعني أن أصف الحب الذي أحمله لها، إنها معجزة جميلة"، وتابعت "ممتنة لكل من شارك في هذا (أنتم تعرفون أنفسكم)، لقد استغرق التحضير لهذا الأمر سنوات.. أريد أن أشكر الأم البديلة الرائعة التي حملت ابنتي وأنجبتها بعناية.. أشكرك على مساعدتي في أن أؤسس أسرتي الخاصة، إنها هدية مذهلة".

وكانت الممثلة الكوميدية ريبيل ويلسون، خطفت الأنظار أثناء تقديم حفل جوائز البافتا لعام 2022، وذلك بعدما قدمته بخفة دمها المعتادة، ولكن خفة الدم وحدها لم تكن أكثر ما لفت الأنظار لها، إذ أن فقدها الكثير من الوزن كان مثار إعجاب العديد من متابعي الحفل أمس، بعدما تمكنت من فقد جزءًا كبيرًا من وزنها.

ريبيل ويلسون قبل وبعد انخفاض وزنها