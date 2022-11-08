شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابى يكشف تفاصيل دورته السابعة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكشف، اليوم، مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابى عن تفاصيل دورته السابعة التى ستنطلق يوم 25 نوفمبر وتستمر حتى الـ30 من نفس الشهر، وتقدم المذيعة ياسمين سيف وقائع المؤتمر بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة فى تمام الساعة السادسة مساءً، بحضور سيدة المسرح العربى النجمة الكبيرة سميحة أيوب، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والمخرج والفنان مازن الغرباوي رئيس المهرجان ، والدكتورة إنجي البستاوي مدير عام المهرجان.

ويحضر المؤتمر عدد من النجوم سيشاركون فى إعلان تفاصيله منهم الفنانين : محمود حجازي ، طارق صبري ، منة بدر تيسير ، والمخرج عصام السيد ، والدكتور سامح مهران ، الفنان محسن منصور ، الفنانة شيري عادل ، الفنان أمير صلاح الدين.

يذكر أن دورة هذا العام من المهرجان تحمل اسم الفنان الكبير نبيل الألفى، وتحل دولة العراق ضيفا شرفيا، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان والنجم محمد صبحي، و رئيس المهرجان المخرج مازن الغرباوي ، ويديره الدكتورة انجي البستاوى ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء.