شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا عن قمة المناخ: فخورة بمشاركتى الصوتية فى أهم حدث عالمى تستضيفه مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة يسرا عن سعادتها البالغة وفخرها بالمشاركة بصوتها فى الفيلم التسجيلى "تغير المناخ يغيرنا جميعا"، عن التغيرات المناخية والذى عرض فى قمة المناخ cop27 المقامة حاليا فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر الجارى.

ونشرت النجمة يسرا فيديو من مشاركتها فى الفيلم التسجيلى عبر حسابها على "إنستجرام"، معلقة عليه: "فخورة جدا بمشاركتى الصوتية فى الفيلم التسجيلى "تغير المناخ يغيرنا جميعا" من إخراج مروان حامد عن تغير المناخ، وهو أهم حدث عالمى تستضيفه مصر حالياً فى شرم الشيخ - قمة المناخ 27".

ويشهد اليوم الثاني من أيام القمة اجتماعات القادة فى مؤتمر المناخ cop27 فى مدينة شرم الشيخ، وتتضمن اجتماعات الشق الرئاسى رفيع المستوى، على مدار يومى 7 و8 نوفمبر، بحضور رؤساء الدول والحكومات المشاركين، عقد العديد من الموائد المستديرة، للتركيز على 6 قضايا رئيسية، تشمل التحولات العادلة، والأمن الغذائى، والتمويل المبتكر للمناخ والتنمية، والاستثمار فى مستقبل الطاقة، والأمن المائى، وتغير المناخ، واستدامة المجتمعات الضعيفة.

وتستضيف مصر قمة المناخ cop27 بشرم الشيخ، فى الفترة بين 6 إلى 18 نوفمبر الجارى، والتى تعتبر أكبر وأهم قمة على مستوى العالم، لمناقشة مصير كوكب الأرض وإنقاذه من التدهور والانهيار، ليعود دور مصر الرائد والتاريخى فى تنظيم مؤتمر يعول عليه العالم كثيرا فى إنقاذ البشرية من آثار التغير المناخى المدمرة، والمساهمة فى إنقاذ البشرية.

ويشهد مؤتمر الأطراف cop27 مشاركة دولية واسعة من مختلف أنحاء العالم، حيث يشارك أكثر من 120 من قادة الدول، وبحضور ممثلين من نحو 197 دولة، بما يقارب 40 ألف مشارك من أنحاء العالم، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية، للمشاركة فى المفاوضات السنوية بشأن تغير المناخ، بهدف مناقشة المضى قدما فى الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتكيف مع تداعياتها، كما تحظى القمة بتغطية إعلامية عالمية مكثفة بتواجد أكثر من 3000 إعلامى يتابعون فعاليات القمة بكل لغات العالم.