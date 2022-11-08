شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد محيى إسماعيل.. قدم أدوار مركبة وجسد من خلال أعماله 17 عقدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل النجم محيى إسماعيل، اليوم الثلاثاء بعيد ميلاده، حيث انه من مواليد 8 نوفمبر، وقدم خلال مسيرته الفنية الأدوار المركبة بامتياز خلال مجموعة من الأعمال التى احتل بها مكانة كبيرة لدى جمهوره، وقدم 17 عقدة في أعماله.

وقدم محيى اسماعيل العديد من المسرحيات، منها: (الليلة السوداء، سليمان الحلبي، دائرة الطباشير القوقازية)، وعندما مثل في السينما، كان منجذبًا لأدوار الشخصيات المركبة التي تمر بمشاكل نفسية، فركز طاقته على تجسيد صراعات الإنسان النفسية حتى أصبح متخصصا في هذه الأدوار الصعبة بل المُركبة حتى أطلق عليه لقب رائد السايكودراما في مصر، وتم تكريمه في العديد من المحافل الدولية وأبرزها جائزة مهرجان طشقند السينمائي الدولي عن دوره بفيلم (الإخوة الأعداء).

ومن أفلام محيى اسماعيل: (الرصاصة لا تزال في جيبي، خلي بالك من زوزو، الطائرة المفقودة، الأخوة الأعداء، وراء الشمس، الأقمر، دموع الشيطان، إعدام طالب ثانوي)، وصدر له رواية (المخبول) وتم ترجمتها لأكثر من لغة ولاقت اهتماما من شخصيات بارزة.

وفى لقاء سابق لمحيى إسماعيل، في برنامج صاحبة السعادة، للنجمة إسعاد يونس، قال"بدأت التمثيل منذ 52 سنة فى السينما العالمية خاصة الإيطالية، وبعد الإخوة الأعداء قعدت فى البيت 4 سنين اكتشفت وقتها العقد والعبث وجسدت فى أعمالى 17 عقدة، لافتا إلى أن الحروب جعلته يتعمق فى البشرية ويكتشفها".