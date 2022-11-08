شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد رياض السنباطى فى حفلين بأوبرا الإسكندرية ودمنهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى دار الأوبرا المصرية ذكرى ميلاد الموسيقار رياض السنباطى، حيث تنظم حفلين لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، وذلك فى الثامنة مساء الخميس 10 نوفمبر على مسرح أوبرا دمنهور ومساء الجمعة 11 نوفمبر على مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية.

يتضمن البرنامج مجموعة من أعمال الراحل رياض السنباطي موسيقى لونجا رياض ، شفت حبيبي ، بتخاصمني حبه ، اله الكون ، راحت ليالي وغيرها الى جانب عدد من مؤلفات كبار الملحنين منها على رمش عيونها لـ بليغ حمدي ، الشوق والحب لـ كمال الطويل ، مين قالك تسكن فى حارتنا لـ محمد الموجي ، ماليش امل - كل ده كان ليه لـ محمد عبد الوهاب ، فى قلبى غرام لـ عبد العظيم محمد ، يا حلو ناديلى لـ أحمد صدقي ، تحت الشباك لـ عزيز عثمان ، وحشتنى لـ خالد الأمير ..أداء اسلام مرسي ، شمس ابراهيم ، يمنى حسن ، كريم زيدان ، محمد حسن متولي ، شروق شريف ، أيمن مصطفى ، مروة حمدي .

جدير بالذكر أن رياض السنباطى ولد فى 30 نوفمبر 1906 ويعد أحد أبرز الموسيقيين العرب، واشتهر بتفرده فى تلحين القصيدة العربية، بلغ عدد مؤلفاته الغنائية 539 عملاً كما بلغ عدد مؤلفاته الموسيقية الخالصة 38 معزوفة، تعاون مع عدد من اعظم المطربين وحصل على العديد من الجوائز والتكريمات.

ورحل عن دنيانا صباح التاسع من سبتمبر عام 1981، تاركاً إرثاً فنياً ضخماً شكل جزء مهما فى تاريخ الموسيقى العربية.