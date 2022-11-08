شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تهنئ حسن الرداد بفيلمه الجديد والأخير يرد: ربنا يسعدك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة دنيا سمير غانم على تهنئة زوج شقيقتها الفنان حسن الرداد على فيلمه الجديد "تحت تهديد السلاح"، حيث نشرت عدد من الصور لها من العرض الخاص للفيلم، عبر حسابها على "انستجرام"، وظهرت خلال الصور برفقة حسن وشقيقتها إيمي، وفي صورة أخرى برفقة الفنانة رانيا يوسف وفريق العمل.

وعلقت دنيا سمير غانم على تلك الصور قائلة: "من العرض الخاص لفيلم تحت تهديد السلاح ، مبروك يا حسن ربنا يوفقك يا رب وألف مبروك لكل صناع الفيلم"، ليرد عليها "الرداد": "الله يبارك فيكى يا دودى، ربنا يسعدك و يكرمك وتحققى كل اللى بتمنيه".

فيلم "تحت تهديد السلاح" بطولة حسن الرداد، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جورى بكر، أحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف فتحي عبد الوهاب، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

وتدور قصة فيلم "تحت تهديد السلاح" في إطار الأكشن والإثارة بدءًا من جريمة قتل حدثت بالفعل، يتم اتهام فيها الرداد، حيث يبحث رجل عن حبيبته السابقة فيجدها ويقرر الزواج منها، وبعدها تحدث مفاجأة تغير حياته بالكامل.

وأعرب حسن الرداد عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على فيلم "تحت تهديد السلاح" الذى يعرض حاليًا في السينمات، قائلاً في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": الحمد لله مبسوط بالفيلم والإشادات الإيجابية عليه، ويعتبر حالة خاصة بالنسبة لى في مشوارى الفني وبذلت مجهود كبير من خلاله.

وأضاف: خسيت حوالى 16 كيلو من أجل الشخصية التي قدمتها من خلال الفيلم التي استغرقت في تصويره عامين على فترات متقطعة نظرًا لعدد من الظروف التي مريت بها من وفاة والدتي ووفاة والد زوجتى الفنان الكبير سمير غانم، والفنانة دلال عبد العزيز.