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صور| دنيا سمير غانم تهنئ حسن الرداد على فيلم "تحت تهديد السلاح"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة دنيا سمير غانم، زوج شقيقتها الفنان حسن الرداد على نجاح فيلمه الجديد "تحت تهديد السلاح".

ونشرت دنيا صورًا من العرض الخاص للفيلم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة :"من العرض الخاص لفيلم تحت تهديد السلاح، مبروك يا حسن ربنا يوفقك يارب وألف مبروك لكل صناع الفيلم".

وحضر العرض الخاص للفيلم الفنانة إيمي سمير غانم، الفنانة ، المنتج أحمد السبكي.

"تحت تهديد السلاح" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وإنتاج السبكي للإنتاج السينمائي والتوزيع.

بطولة النجوم: حسن الرداد، مي عمر، شيرين رضا، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن وغيرهم.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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