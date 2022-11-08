أول تعليق من محامي شيرين عبد الوهاب عن عودتها لـ حسام حبيب وتواجدهما في فيلا التجمع الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب، إلى زوجها السابق الفنان حسام حبيب، تجدد الحديث عنها عقب مغادرتها المستشفى الخميس الماضي.

المستشار ياسر قنطوش "محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب"، علق على ما تردد عن عودتها إلى الفنان حسام حبيب، وتواجدها معه في فيلا بالتجمع الخامس، وقال :" كل هذا غير صحيح، الفنانة شيرين عبد الوهاب، لم يجمعها أي لقاء به".

وتابع،:" الفنانة شيرين عبد الوهاب، تتعرض لسلسلة من الشائعات، تارة يقولون خرجت من المستشفى بصحبة الفنان حسام حبيب، و أخرى تستعد للسفر للعلاج بالخارج، وكل هذا مش مظبوط".

وعن البلاغ الذي تقدم به ضد شقيق الفنانة، قال:" التحقيقات مازالت جارية في النيابة العامة، ولم نتنازل عنه".

يذكر أن الإعلامي عمرو أديب قال، إن شيرين عبد الوهاب غادرت المستشفى الخميس الماضي 3 نوفمبر الجاري، وأجرى معها اليوم اتصالا هاتفيا، مضيفا: "صوتها كان قويًا جيدًا، مضيفا: "صوتها جيد وطول الحوار اللي بينا كانت شيرين اللي أعرفها هادية وجميلة وبتضحك وتنكت".

وأضاف أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "لما سألتها إنتي عاملة إيه وقولتلها كفارة، ردت عليا وقالت كفارة بجد، عايزاك تطمن الناس عليا، وتشكر كل اللي سأل عليا، وقريب هرجع أحسن من الأول".