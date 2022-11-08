"ضرب وسحل ومؤامرة".. القصة الكاملة لأزمة شيرين عبد الوهاب وشقيقها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب عن عدة تفاصيل جديدة بعد أزمتها الأخيرة مع شقيقها محمد عبد الوهاب، وخروجها من مستشفى علاج النفسية والإدمان.

وأصدر قنطوش بيان كشف فيه عن تفاصيل جديدة، في هذه السطور نعرض أبرز ما نشره عبر حسابه على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

- شيرين تعرضت لمؤامرة كبيرة.

- قام شقيقها بضربها وسحلها مستخدما سلاحًا.

- ما تعرضت له شيرين مؤامرة مغلفة بدافع الأخوة والشفقة.

- شيرين هذه الفترة الحالية متفرغة تماماً لأعمالها الفنية.

- شيرين تاركه أمور التقاضي لمكتبنا بشأن متابعتها ومتابعة الإجراءات القانونية.

- شيرين خرجت من المستشفى وتوجهت إلى منزلها.

- شيرين انهت التعامل مع مدير أعمالها لعدم قيامه بالدور المطلوب.

يذكر أن الإعلامي عمرو أديب قال، إن شيرين عبد الوهاب غادرت المستشفى الخميس الماضي 3 نوفمبر الجاري، وأجرى معها اليوم اتصالا هاتفيا، مضيفا: "صوتها كان قويًا جيدًا، مضيفا: "صوتها جيد وطول الحوار اللي بينا كانت شيرين اللي أعرفها هادية وجميلة وبتضحك وتنكت".

وأضاف أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "لما سألتها إنتي عاملة إيه وقولتلها كفارة، ردت عليا وقالت كفارة بجد، عايزاك تطمن الناس عليا، وتشكر كل اللي سأل عليا، وقريب هرجع أحسن من الأول".