أول رد من والد حسام حبيب على تصريحات منسوبة له بعودة شيرين عبد الوهاب لنجله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قال المهندس حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب أنه لم يدلى بتصريحات جديدة بشأن ما يخص أزمة حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب.

وكتب حسين، عبر حسابه بموقع "فيسبوك":"الناس اللي بتكتب على لساني كله كدب أنا مش بدي تصريحات لحد".

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورا، خلال الساعات الماضية الأخيرة منسوبًا لحسين حبيب،:"شايفاك ياللي عايز ترجع للإكس".

وكتب حبيب، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، :"الناس اللي بتكتب على لساني تصريحات تتقي الله، واللغة اللي بيكتبوا بيها لغة رخيصة واحنا لا نعرف أكس ولا مكس وأنا ماليش أي تصريحات مع أحد وكله فبركة وكذب عشان التريند".

هذا بجانب تصرحات منسوبة له بأن شيرين اخبرت طبيبها بنية العودة لنجله.

يذكر أن الإعلامي عمرو أديب قال، إن شيرين عبد الوهاب غادرت المستشفى الخميس الماضي 3 نوفمبر الجاري، وأجرى معها اليوم اتصالا هاتفيا، مضيفا: "صوتها كان قويًا جيدًا، مضيفا: "صوتها جيد وطول الحوار اللي بينا كانت شيرين اللي أعرفها هادية وجميلة وبتضحك وتنكت".

وأضاف أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "لما سألتها إنتي عاملة إيه وقولتلها كفارة، ردت عليا وقالت كفارة بجد، عايزاك تطمن الناس عليا، وتشكر كل اللي سأل عليا، وقريب هرجع أحسن من الأول".

https://www.facebook.com/hussein.habib.311/posts/pfbid02kx7np8YioboYt2gRuexH5S9bX7R8K3AzJ2c5tREy4c3zVWGTdM3kNpvnDAY3aNjAl