حنان مطاوع تكشف عن مجموعها في الثانوية العامة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة حنان مطاوع عن مجموعها في الثانوية العامة، مشيرة أنها التحقت بعد ذلك بكلية تجارة إنجليزي.

وقالت حنان، خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، على شاشة "Dmc"، :"أنا كانت كل ميولي أدبي، ومش حافظة جدل الضرب، وقولت هدخل علمي علشان بس أتمرد علشان أدخل عالم الفنون، وكنت ببتدي الدروس قبل الثانوية العامة ما تبدأ".

وعن مجموعها في الثانوية العامة :"قالت مش فاكرة بس تقريبا 79 أو 80 في المية".

وأضافت:"بعدها دخلت تجارة انجليزي، وتقديري كان جيد مرتفع".

وأكملت :"أنا كنت بتكسف أخد من ماما مصروف، وكنت عايزة أساعد ماما، فا أثناء الجامعة كنت بترجم بالقطعة وباخد فلوس صغيرة".

يذكر أن الفنانة حنان مطاوع حصلت على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم "قابل للكسر" من المهرجان الكاثوليكي للسينما.

وكتبت حنان، عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "الحمد لله، جائزة أفضل ممثلة عن فيلم قابل للكسر من المهرجان الكاثوليكي للسينما"

فيلم "قابل للكسر" تدور قصته حول امرأة تدعى "نانسي" تستعد للهجرة بعد عدة أيام لتلحق بأسرتها في كندا، وخلال تلك الأيام تمر بكثير من الأحداث، ويستعرض علاقتها بعدد من الشخصيات قبل سفرها، منهم صديقتها، والشاب الذي تحبه وعدد من المواقف.

"قابل للكسر" تأليف وإخراج أحمد رشوان، بطولة حنان مطاوع، رانيا شاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، خالد خطاب.

وشاركت حنان مطاوع في رمضان الماضي 2022، بمسلسل "وجوه" بطولة أحمد وفيق، عابد العناني، ومن إخراج أحمد حسن وتأليف محمد علي إبراهيم.