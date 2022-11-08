أمير طعيمة يهنئ أكرم حسني على بصمته في "Wall of fame" بالبوليفارد (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الشاعر أمير طعيمة، الفنان أكرم حسني، على وضع بصمته في "wall of fame" ببوليفارد الرياض، ونشر صورة تجمعهما، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".

وعلق طعيمة على الصورة قائلًا :"مبروك يا أكرم على بصمتك "wall of fame"، بالبوليفارد، يارب دائما سايب بصمة في كل أعمالك".

وأضاف :"شكرا يا أبو ناصر تركي آل الشيخ على الثقة الغالية".

ويشارك الفنان أكرم حسني ضمن فعاليات موسم الرياض بمسرحية "حتى لا يطير الدكان" ويشاركه البطولة: درة، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، العمل من تأليف أمير طعيمة، وإخراج محمد أوتاكا.

https://www.facebook.com/AmirTeima/posts/pfbid0pG13JgA1DwrMyFDrqTUZcPMoUQbMQCE4CVhGmcAK2KxoA4aeNGeZ9ywisXbVv2Tml