معتز هشام لـ"الخليج 365": أنا محظوظ في التليفزيون أكثر من السينما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكد الفنان الشاب معتز هشام أنه يرى نفسه محظوظا، لأن خطواته الأولى في عالم التمثيل، جمعته بكبار نجوم الفن.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "اتفق معك أنني محظوظ، بس في نفس الوقت الحظ جاي من اجتهاد وتعب كتير جدا قبله، وكرم من ربنا"، مؤكدا أنه يحاول في كل خطوة جديدة أن تكون أفضل من خطواته السابقة، على مستوى الدور، والمخرج القائم على العمل: "وبحسبها بصراحة الدور هيضيف لي إيه حتى لو مش بشكل كبير في كل حاجة بس على الأقل مش هيقللني، لو هيضيفلي عشرة في الماية محتاجهم".

وردًا على إذا ما كان هذا الحظ لم يتوفر بعد في السينما، قال "في التليفزيون اكتر، وأتمنى الفترة الجاية يبقى فيه حظ كبير في السينما".

جدير بالذكر أن معتز هشام شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل "وعد إبليس" بطولة عمرو يوسف، فتحي عبدالوهاب، عائشة بن أحمد، أحمد مجدي، ويشارك حاليا في بطولة الجزء الثالث من مسلسل ليه لأ مع الفنانة نيللي كريم، ومسلسل "صاحب الظل الطويل" مع الفنانة ماجدة زكي.