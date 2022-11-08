بعد خروجها من المستشفى.. شيرين عبد الوهاب في أزمة جديدة بسبب حسام حبيب!!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 12:54 مساءً - بعد خروجها من المستشفى يوم الخميس الماضي، تعرضت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب لأزمة جديدة بسبب الحالة الصحية التي تمر بها في الفترة الأخيرة وقيل أيضًا أن السبب الرئيسي هو التدخل الكبير من جانب طليقها حسام حبيب.

حيث كشف ميمي فؤاد مدير أعمال شيرين عبدالوهاب السابق، أنه في الوقت الحالي لا يعمل معها، مشيرًا إلى أن علاقتهما قائمة على المستوى الشخصي ولكن حاليًا لا يعملان سويًا.

وقال ميمي فؤاد في تصريحات محلية: انفصلنا في الشغل بسبب الظروف الحالية، وقررت انفصل علشان أرفع عنها الحرج عنها.

شيرين عبدالوهاب ومدير أعمالها السابق ميمي فؤاد

وأضاف: أنا أصغر من أني أقول أني سبت شيرين، هي نجمة كبيرة وأختي ولو محتاجة مني أي حاجة مش هتأخر لكن على مستوى الشغل مش بعض، وهي حبيبتي ونفسي ربنا يكرمها على المستوى الشخصي.

وتابع: لو شيرين طلبت حاجة مش هتأخر لكن مفيش ظروف مناسبة حاليًا للشغل معها، والتواصل صعب وقليل مع شيرين وربنا يكتب لها كل الخير مفيش ظروف مناسبة للتعاون حاليًا.

ولم يتمكن مدير أعمال شيرين من التواصل معها منذ خروجها من المستشفى، الأمر الذي قد يهدد عملها، خاصة أنه تم تحديد منتصف شهر يناير المقبل لإحياء حفلها الغنائي بالكويت، الذي تم تأجيله بسبب دخولها المستشفى للعلاج.

خروج شيرين عبدالوهاب من المستشفى

على جانب آخر كان قد كشف ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب عن خروج الفنانة من المستشفى عبر صفحته بـ «فيسبوك».

وكتب ياسر قنطوش محامي شيرين:” الحمد لله خروج الفنانة #شيرين_عبدالوهاب بالسلامة من المستشفى وهي بصحة جيدة وتشكر جميع جمهورها وكل من سندها في أزماتها وستتحدث في فيديو خلال ساعات.

منشور المستشار ياسر قنطوش على فيسبوك

يُذكر أن مكتب ياسر قنطوش المحامي الخاص بالفنانة شيرين عبد الوهاب أصدر بيانا أوضح فيه تفاصيل الساعات الأخيرة حول أزمة شيرين عبد الوهاب مع المستشفى المحتجزة بها حتى الآن.

وجاء البيان كالتالي: بعد الاطلاع على التقرير الصادر من المجلس القومي للصحة النفسية بخصوص الحالة الصحية للفنانة شيرين عبد الوهاب والذي صدر من لجنة طبية مختصة من المجلس القومي للصحة النفسية.

وأضاف البيان: وتتضمن التقرير أن حالة الفنانه شيرين عبد الوهاب بصحة جيدة ومستقرة لا تحتاج إلي علاج إلزامي داخل المستشفى، وأنه بصحة جيدة ومتزنة نفسياً وعند ارسال هذا التقرير الذي يستوجب خروجها من المستشفى تم ارغامها علي توقيع أوراق لا تعلمها بأنه تريد الاستمرار في المستشفى وهذا مغاير للحقيقة وان المستشفى قامت بإبلاغ النيابة العامة بعد صدور هذا التقرير الذي يستوجب خروجها بان الفنانة شيرين موجوده اختيارياً بإرداتها في المستشفى حتي لا تقع تحت طائلة القانون.

تعليق مصطفى كامل على أزمة شيرين عبدالوهاب

ومن ناحية أخرى، قال الفنان مصطفى كامل في البيان الصحفي: إلي كل الجمهور المصري والعربي وإلي كل من ساند ودعم ودعا إلى الله أن يتم شفاء الفنانة الكبيرة والصوت المصري المُشرف شيرين عبد الوهاب”.

وتابع حديثه قائلا: “إطمئنوا.. شيرين عبد الوهاب بمنزلها الآن وتحدثنا سويًا لأكثر من نصف ساعة، وهي بكامل صحتها ولياقتها وإبتسامتها الجميلة، وقريبًا بإذن الله تُمتعنا وتُشجينا جميعًا كجمهور مصري وعربي”.

حقيقة الصورة المتداولة لـ حسام وشيرين بعد خروجها من المستشفى

وكان عمرو أديب طمأن الجمهور على شيرين عبدالوهاب، وكشف تفاصيل مكالمته لها بعد خروجها من المستشفى، مؤكدًا أنها أكدت له أنها بخير وستعود أفضل من السابق.

كما كشف خلال برنامجه الحكاية أنها أبلغته أن يخبر الجمهور أن الصورة المنتشرة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع حسام حبيب غير حقيقية.

وأضاف: لما كلمتها كانت هادية وبتضحك وبتنكت، وعندها تقدير لكل اللي وقفوا جنبها، وهي ست قوية وقادرة تتخطى اللي حصل، وإن شاء الله نشوفها في حفلات قريب، وهي مطربة العالم العربي، وبنفتخر بشيرين زي ما بنفتخر بكل نجوم الوطن العربي، هتسمعوا صوتها قريب، ومعرفتي أن الناس اللي بتتعالج بهذا الشكل بياخدوا وقت، ومبيرجعوش 100 % على طول ونتمنى ترجعلنا جميعًا.

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