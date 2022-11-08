“قدر الله وماشاء فعل” .. أحمد سلامة بوجه متورم في أحدث ظهور له

كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 12:54 مساءً - شارك الفنان أحمد سلامة متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بصورة أثارت قلق محبيه عليه وعلى وضعه الصحي . حيث ظهر أحمد سلامة في الصورة بوجه متورم، واكتفى في تعليقه عليها بقول: “الحمد لله .. قدر الله وما شاء فعل” . وكان “سلامة ” قد أجرى مؤخرا عملية جراحية لفتح وإزالة خراج بين الشفة واللثة بعد أن تطلبت حالته الخضوع لذلك .

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