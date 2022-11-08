ظهور نادر لوالدة الفنان شريف رمزي

كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 12:54 مساءً - احتفل الفنان شريف رمزي بعيد ميلاد والدته في منشور له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” .

نشر شريف رمزي مجموعة من الصور التي تجمعه بوالدته من مناسبات وأماكن مختلفة وذلك في ظهور نادر لها على السوشيال ميديا .

وكتب “رمزي” في تعليقه على الصور ورسالته إلى والدته بمناسبة عيد ميلادها: “كل واحد بيشوف أمه هي أهم وأحلي وأحسن أم في الدنيا لكن بجد أمي دي هي أم استثنائية بكل المقاييس” .

تابع: “والكلام ده أنا بقوله وأقدر أقوله بناءً علي أفعال وأحداث ومواقف حصلت وبتحصل بالفعل قدامي وقدام الجميع من يوم ما اتولدنا أنا وصلاح أخويا لحد دلوقتي” .

أضاف شريف رمزي: “معتقدش إن في أي أم في الدنيا قدرت تعمل وتقف ولا تحب ولادها بالشكل ده خصوصاً في الأحداث و الظروف الاستثنائية اللي إحنا فيها دي” .

أكمل: “أنا مهما قولت ومهما كتبت ومهما عبرت مش هقدر أوفي ولا أوصف ولا واحد في المائة من اللي هي بتعمله بمنتهي القوة والصلابة والحب والحنية والثبات .. كل سنة وانتي طيبة يا أهم وأحلي وأجمل وأقوي ست في البشرية .. بحبك أكتر من أي حاجة في حياتي” .